El sutil cambio del One Piece de Netflix que arregla una de las escenas más controvertidas de Luffy

En la temporada uno de One Piece, Netflix ha adaptado casi al completo la Saga del East Blue del manga original. El remake en imagen real ha seguido fielmente la historia creada por Eiichiro Oda hace 26 años. Sin embargo, para adaptarla a los tiempos y al formato de ocho episodios de una hora, se han llevado a cambio algunos cambios. Y uno de ellos concierne a Luffy, su protagonista.

Concretamente, se trata de una de las escenas de su infancia. El pequeño Luffy vivía en Pueblo Molino, un lugar al que Shanks y su tripulación de piratas solían acudir para descansar y reponer provisiones. El protagonista de la serie insistía una y otra vez en que quería formar parte de sus aventuras.

En un momento dado, para demostrar su valía, se clava un cuchillo debajo del ojo izquierdo. Esta escena también ocurría en el manga y el anime, aunque se trataba de uno de los momentos más controvertidos de One Piece, puesto que muestra explícitamente a un menor de edad hiriéndose a sí mismo violentamente.

En el material de partida, sin que nadie le diga nada, Luffy se provoca el corte para demostrarle al mundo que él también es muy fuerte y puede soportar cualquier cosa. De hecho, los piratas brindan por su coraje, aunque Shanks le pide que no haga más tonterías. A la postre, la cicatriz de esa herida acaba siendo uno de los sellos distintivos del diseño de Luffy.

En Netflix, esta escena se ha modificado levemente para dotar de más contexto al acto del joven. En la serie, Shanks dice una frase muy concreta. "El océano no es un juego, es peligroso. Mis cicatrices son la prueba", le menciona al niño cuando este le pide una vez más unirse a su tripulación. "Puedo hacerlo, Shanks, lo juro", responde Luffy. "No puedes", replica Shanks. "Que sí, ya verás", vuelve a decir el pequeño.

Momentos después, Luffy roba un pequeño cuchillo y llama la atención de todo el barco. "¡Eh, Shanks! No me da miedo hacerme daño. Te lo demostraré", clama, clavándose la puntiaguda hoja en la cara ante la atónita mirada de todos. Lejos de aplaudirle, todos se preocupan por él, especialmente Shanks, que acude corriendo a ayudarle.

Este cambio evidencia que el infantil acto de Luffy no es algo de lo que sentirse orgulloso. Además, es Shanks quien, sin querer, hace que Luffy se corte al mencionarle que las cicatrices son la prueba palpable de la experiencia de un pirata. Se trata de una pequeña modificación que no altera en nada la historia de One Piece, pero que rehace de manera más acertada la causa de la herida del pirata.