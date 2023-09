Buenas noticias para la temporada 2 de One Piece en Netflix

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Netflix aún no ha renovado oficialmente One Piece por una segunda temporada, pero todo apunta a que la adaptación de la obra de Eiichiro Oda tendrá continuación. Tanto es así que, tal como ha revelado el CEO de Tomorrow Studio, Marty Adelstein, el guion ya está listo.

"Ya tenemos los guiones", contestó Adelstein cuando, en una entrevista con Variety, le preguntaron por la temporada 2 de la serie de Netflix. Además, Becky Clements, presidenta de Tomorrow Studio, desveló cuándo podría estrenarse la nueva tanda de episodios.

"Siendo realistas, con suerte, dentro de un año, si trabajamos muy rápido, es una posibilidad. En algún momento entre un año y 18 meses, podríamos estar listos para emitir", dijo.

Aunque aún no ha habido renovación oficial, desde Tomorrow Studio confían en que Netflix apostará por la segunda temporada. "Lo mantienen, como sabéis, en secreto hasta después del lanzamiento. Pero con el apoyo de Netflix al proyecto, esperábamos que fuera el número uno y sentimos que su investigación y sus algoritmos probablemente mostraron la posibilidad de renovar. En nuestras llamadas posteriores al lanzamiento, nos dijeron que habíamos superado las expectativas, lo cual es fantástico", señaló Clements.

"Creo que Netflix está analizando varias situaciones sobre cuántos episodios hacer, si los dividen. Creo que están tratando de resolver eso esta semana. Sospecho que tendremos noticias suyas en la próxima semana o dos semanas. Parece haber un gran impulso para mantener esto en marcha e idear una estrategia a largo plazo. Así que estamos esperando eso", agregó Adelstein.

Además, Adelstein reveló que el objetivo futuro con One Piece es seguir atrayendo espectadores que no eran fans del manga ni el anime y que han conocido la saga gracias a Netflix. "Creo que lo que habría que hacer, y lo hemos estado haciendo, es ampliar. Estamos recibiendo mucha visualización familiar y esa es realmente la clave, atraer a los que no son fans y a las personas que no conocen la saga porque la serie se sostiene por sí sola, logras que la gente la vea y a la gente realmente le encanta", expuso.