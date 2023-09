One Piece desvela los terribles poderes de Shanks

One Piece desvela los impresionantes poderes de Shanks

One Piece desvela los impresionantes poderes de Shanks - NETFLIX

MADRID, 27 Sep. (CulturaOcio) -

Aunque Netflix tan solo acaba de comenzar a presentar la historia de One Piece, en el manga y el anime la ficción protagonizada por Luffy y los Piratas del Sombrero de Paja se extiende ya 26 años. Pese a ello, todavía quedan misterios expuestos en sus inicios que todavía no se han resuelto. Es el caso de la verdadera naturaleza del tesoro del One Piece, pero también de los poderes de Shanks.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En este último caso, Eiichiro Oda al fin ha revelado más detalles sobre el pirata del pelo rojo. Quien le diera a Luffy su icónico sombrero y le inspirase para embarcarse a la mar tardó mucho tiempo en volver a aparecer en la historia. Desde entonces, su figura siempre ha estado rodeada de mucho secretismo. Se sabe que Shanks es en realidad uno de los piratas más poderosos del mundo, y ahora se ha profundizado en sus poderes.

El pirata es uno de los Cuatro Emperadores que gobiernan el Nuevo Mundo, y su fuerza ha sido equiparada a la de Barbablanca, el hombre más fuerte de la Tierra. También es un prodigioso espadachín, ya que se enfrentaba regularmente a Dracule Mihawk. Pero, sobre todo, es capaz de utilizar haki.

Esta fuerza espiritual misteriosa está presente en todos los seres vivos, pero muy poca gente es capaz de utilizarla o percibirla. Shanks es una de las personas que más habilidad tiene para usarla. En el capítulo 1056 del manga, demostró de lo que es capaz. Y ahora, a raíz del estreno de One Piece: Red, película centrada en él, se ha lanzado también un libro, One Piece volume 4 billion.

En él se explica que, en batalla, Shanks puede recibir el sobrenombre de "el asesino del Kenbunshoku haki" o "el asesino de la energía vital de observación". Algo que posteriormente se vería en el manga cuando lucha contra Eustass Kid. En esa pelea, Shanks podía ver el futuro 10 segundos antes de que pasara. Un poder que le hace prácticamente invulnerable.

A eso hay que unir que el pirata también es capaz de usar con mayor destreza que nadie el haoshoku haki o "energía vital de un rey", tal y como muestra en su batalla contra Ryokugyu. En ella, despliega este tipo de haki a una distancia que hasta el momento no se sabía que se podía utilizar.

Esto corrobora que el poder de Shanks, que no tomó ninguna fruta del diablo (ya que puede nadar), recae plenamente en el haki. Su alcance real sigue siendo un misterio, pero eso le convierte en quizá el rival más temible para Luffy de cara a encontrar el One Piece. Además, el libreto también añade que Shanks puede pelear con una "espada de fuego", aunque no queda claro si se trata de otro efecto de su Haki o un poder distinto.

Por el momento, los fans de One Piece deberán esperar para descubrir más acerca de Shanks, su pasado y el motivo por el que es tan poderoso. Eiichiro Oda continúa prolongando su exitosa franquicia en animación y en las viñetas, a la par que trabaja en la segunda temporada de Netflix, que ya ha sido anunciada.