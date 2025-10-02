Archivo - Esto es lo que más odia Cillian Murphy de Peaky Blinders - NETFLIX - Archivo

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Netflix y la BBC ya preparan la secuela de Peaky Blinders. El proyecto relatará la historia de una nueva generación de Shelbys, de la mano del escritor y creador Steven Knight y estará 1953, durante la reconstrucción de Birmingham tras la Segunda Guerra Mundial.

Esta nueva serie, que ya tiene confirmadas dos temporadas compuestas por 6 episodios de 60 minutos cada una, contará con Cillian Murphy, protagonista de la serie original, como productor ejecutivo.

"Me entusiasma anunciar este nuevo capítulo en la historia de Peaky Blinders. Una vez más, estará arraigado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo de Birmingham. La nueva generación de Shelbys ha tomado el timón y será un viaje increíble", promete Knight en un comunicado difundido por Netflix y recogido por CulturaOcio.

The Shelbys are back in business.



A new era, a new generation, a new story. A new series. With the Shelby family right at its blood-soaked heart.#PeakyBlinders #Shelby #DramaSeries #StevenKnight #Birmingham pic.twitter.com/qsZuuLUwbC — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) October 2, 2025

"No podríamos estar más emocionados de embarcarnos en un nuevo capítulo de Peaky Blinders con nuestros maravillosos socios de Kudos, Garrison Drama y la BBC", afirma Mona Qureshi, directiva de Netflix en Reino Unido, que destaca que "hay pocos narradores modernos que igualen a Steven Knight y estamos con muchas expectativas mientras regresa a las calles de Birmingham, la próxima generación de la familia Shelby".

"Gran Bretaña, 1953. Tras los duros bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, Birmingham intenta alzarse de nuevo a base de hormigón y acero. En esta nueva etapa del universo Peaky Blinders de Steven Knight, la lucha por controlar el gigantesco proyecto de reconstrucción se convierte en una contienda feroz. En esta ciudad llena de oportunidades y de peligros, la familia Shelby late en el corazón de una historia manchada de sangre", reza la sinopsis oficial de esta serie secuela que continuará la línea temporal tras la tan esperada película de Peaky Blinders, que actualmente está en postproducción.

Ese filme, que aún no tiene fecha de estreno ni título oficial confirmado, aunque es conocido como The Immortal Man, será el que ponga final a la historia de Tommy Shelby, el protagonista de la serie original interpretado por Murphy.

"Conseguimos un guion realmente bueno y siento un compromiso hacia los fans, ya que, en muchos aspectos, fueron ellos quienes lograron que la serie tuviese el éxito que tiene. Es un cierre perfecto para las 36 horas de televisión", afirmó Murphy en relación al filme que contará con grandes fichajes como Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin), Rebecca Ferguson (Silo) o Tim Roth (Pulp Fiction), que se suman al universo de Peaky Blinders.

Además, también volverán algunas de las estrellas invitadas que aparecieron en la serie, como Stephen Graham (Venom: El último baile), que volverá a interpretar a Hayden Stagg, y también podría hacerlo Tom Hardy retomando su papel de Alfie Solomons.