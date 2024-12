Nueva imagen de la película de Peaky Blinders con Barry Keoghan y Cillian Murphy que termina su rodaje

MADRID, 20 Dic. (CulturaOcio) -

Netflix ha anunciado oficialmente que la película de Peaky Blinders ha terminado su rodaje. Y para celebrarlo, ha brindado a los fans de la saga una risueña imagen de Barry Keoghan y Cillian Murphy en el set del filme dirigido por Tom Harper y que también contará en su reparto con otras estrellas de la tala de Rebecca Ferguson, Tim Roth o Stephen Graham, que retomará su personaje de Hayden Stagg.

Fue hace tan solo unos días cuando se dio a conocer que la filmación de la cinta, con Tom Harper tras las cámaras, terminó el pasado 13 de diciembre. Ahora por Netflix; a través de su cuenta en X, ha lanzado una imagen que muestra a Murphy como el carismático Tommy Shelby, riendo frente al, por ahora, desconocido personaje al que interpretará Keoghan, quien devuelve la sonrisa al líder del clan protagonista de la serie creada por Stephen Knight.

THAT'S A WRAP. The Peaky Blinders film has completed production.



📸: Robert Viglasky pic.twitter.com/VImZlFWZdQ