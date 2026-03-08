HBO se ríe de las críticas de los fans al tráiler de Linternas: "¿Cómo que no hay verde?" - DC/WARNER

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

El primer tráiler de Linternas, la nueva serie de DC Studios, ha suscitado descontento entre parte del público por su falta de elementos visuales tradicionalmente asociados a los Linternas Verdes, desde el resplandor esmeralda de sus poderes hasta el propio aspecto del uniforme. No obstante, HBO Max no parece preocupada por la controversia y ha respondido con sorna a las críticas a la ficción, que llegará a la plataforma de streaming en agosto.

"Oh, Dios mío, tío, ¿dónde está el VERDE? Es un LINTERNA VERDE", se queja un usuario en X sobre el momento del avance donde Hal Jordan alza el vuelo sin el habitual halo verde que en los cómics acompaña a los miembros de la organización intergaláctica.

"¿Cómo que no hay verde?", le responde la cuenta oficial de HBO Max adjuntado una imagen de una pequeña y casi inadvertida cesta verde que aparece cuatro segundos en el adelanto y de la que el protagonista come.

Parte de los seguidores de Linterna Verde especulan que tanto Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler, como John Stewart, encarnado por Aaron Pierre, podrían lucir al volar el brillo esmeralda en algún punto del proyecto, pero el precedente más cercano dentro del DCU apunta en otra dirección. En Superman, Guy Gardner, personaje al que da vida Nathan Fillion y que regresará en Linternas, tampoco emite luz al volar.

LA GRAN POLÉMICA DEL TRÁILER ES EL TRAJE DE HAL JORDAN

La mayor polémica, sin embargo, se ha concentrado en el traje de Hal Jordan. El uniforme, del que apenas hay un fugaz vistazo en el tráiler, ha sido objeto de numerosas críticas por su tonalidad apagada, más cercana al marrón que al verde intenso que define al héroe. A ello se suma el descontento con otro cambio respecto a los cómics. En lugar de presentarse como una manifestación de energía creada por el anillo, el atuendo es una prenda física confeccionada con materiales que recuerdan al cuero y al kevlar.

"Se llama Linterna Verde. El puto traje es marrón", "Este podría ser el peor primer vistazo a un traje de superhéroe que he visto", "Linterna Marrón", "Supongo que por esto la serie no se llama Linternas Verdes", "Si le quitamos el logo, ¿qué hace que este traje sea un traje de Linterna Verde?", rezan algunos de los tuits de usuarios descontentos con el atuendo de Hal Jordan.

This actually might be the worse first look for a super suit I’ve seen https://t.co/vv3yBGxXcL — Jay / RACCQQN 🦝 🏳️‍⚧️ (@RACCQQN_) March 4, 2026

Chris Mundy, responsable de Ozark y guionista en la cuarta temporada de True Detective, ejerce de showrunner de Linternas, que tendrá ocho episodios. Damon Lindelof, cocreador de Perdidos y Watchmen, y Tom King, guionista de DC Cómics conocido por Supergirl: Woman of Tomorrow, son cocreadores y productores ejecutivos. Además de Chandler como Hal Jordan, Pierre como John Stewart y Fillion como Guy Gardner, el reparto de Linternas cuenta con Ulrich Thomsen como Sinestro, Garret Dillahunt como William Macon y Poorna Jagannathan como Zoe.

"La serie sigue al nuevo recluta John Stewart (Aaron Pierre) y a la leyenda Hal Jordan (Kyle Chandler), dos policías intergalácticos arrastrados a un oscuro misterio con base en la Tierra mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos", reza la sinopsis oficial de Linternas.