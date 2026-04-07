Nuevo tráiler de Daredevil: Born Again con un gran spoiler de Jessica Jones y el regreso de The Punisher - MARVEL

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Daredevil: Born Again sigue su andadura en Disney+. Y para celebrar la inminente llegada al ecuador de la serie, Marvel ha lanzado un nuevo tráiler que incluye una importante revelación sobre Jessica Jones y Luke Cage, además de un primer vistazo al especial de The Punisher.

El avance arranca con Benjamin Poindexter, alias Bullseye, personaje al que dedica buena parte de su metraje. Tras irrumpir de forma decisiva en el 2x01, donde salvó a Matt de la Fuerza Anti-Vigilante de Fisk, el tráiler adelanta que este radical cuerpo de seguridad intentará darle caza en una cafetería donde Dex hará gala de su letal puntería para salir del paso.

Una de las grandes revelaciones del nuevo vistazo a Born Again llega con Jessica Jones, a quien Krysten Ritter dará vida esta temporada tras haberla interpretado en su propia serie y en The Defenders. "Se presentaron en mi casa con mi hija allí", afirma la investigadora en el adelanto. De esta forma, el tráiler revela que Jessica es madre, un importante aspecto de su vida personal que hasta ahora se desconocía.

En los cómics, esa niña es Danielle Cage, hija de Jessica Jones y Luke Cage, héroe con el que ya mantuvo una relación sentimental en la serie de la detective que Netflix estrenó en 2015 y con el que volvió a cruzarse en The Defenders. El detalle cobra todavía más relevancia después de que se haya visto a Mike Colter, actor que dio vida a Cage en aquellos títulos, en el rodaje de la tercera temporada Born Again.

PRIMER VISTAZO AL ESPECIAL DE THE PUNISHER

Además, el tráiler no solo funciona como adelanto de Daredevil: Born Again, sino que reserva sus últimos compases para ofrecer un primer vistazo a The Punisher: One Last Kill, el especial de Marvel Television protagonizado y coescrito por Jon Bernthal. Aunque apenas muestra unos segundos a Frank Castle, sí permite verlo frente a un restaurante llamado Gnucci's, un claro guiño a Ma Gnucci, villana muy ligada al célebre arco Welcome Back, Frank.

A la espera de comprobar si Marvel se guarda una aparición sorpresa del personaje en lo que resta de temporada de Born Again, el próximo asalto de Frank Castle es este especial, que llegará a Disney+ el 12 de mayo, una semana después del octavo y último capítulo de la segunda temporada de Daredevil.

Este mismo año, el Punisher de Jon Bernthal dará el salto a la gran pantalla con Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del trepamuros interpretado por Tom Holland. Dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, el largometraje se estrenará en cines el 31 de julio y cuenta en su reparto también con Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned, respectivamente, así como con Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk y Michael Mando como el villano Escorpión.