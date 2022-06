El nuevo teaser de la serie de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder avanza el origen del mal

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

La precuela del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, llegará a Amazon Prime Vídeo el próximo 2 de septiembre. Y para calentar motores, la plataforma ha lanzado un nuevo teaser en el que adelantan que todo mal tiene sus orígenes.

Como los fans de la obra de J.R.R. Tolkien bien sabrán, el nuevo capítulo de la Tierra Media relatará los orígenes de Sauron, el gran antagonista por antonomasia de la épica saga de fantasía. Un villano que, por el momento, no se ha mostrado en ninguno de los adelantos de la serie.

Sin embargo, este breve avance publicado a través de la cuenta oficial de la ficción en Twitter y de apenas 15 segundos de duración, sugiere que nada es malvado en sus inicios y, por tanto, el temible Señor Oscuro tampoco.

Las fugaces imágenes muestran a algunos de los diferentes personajes que cobrarán un gran protagonismo en este nuevo viaje por la Tierra Media.

En ellas puede verse como un valiente guerrero corre a luchar con su arco en el bosque, dispuesto a enfrentarse a las oscuras amenazas que en él acechan, o la mismísima Galadriel, montando a caballo y comandando su ejército, prestos para la guerra que se avecina. Así como también muestra la preocupación de Gil-Galad, el alto rey de los elfos de Noldor ante lo que está por llegar.

Nothing is evil in the beginning... #TheRingsOfPower pic.twitter.com/XffZtqp8Yw