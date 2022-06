Primeras imágenes de los orcos de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

Va quedando menos para el estreno de uno de los grandes eventos televisivos del año: la primera temporada de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder'. Con el 2 de septiembre cada vez más cerca, la serie de Amazon Prime Video va mostrando sus cartas. Tras presentar ya a varios personajes, como las versiones jóvenes de Galadriel y Elrond, ahora es el turno de los orcos, que serán distintos a los que pudieron verse en las trilogías de Peter Jackson.

Ha sido en IGN donde se han publicado las imágenes de los orcos de la serie desarrollada por J.D. Payne y Patrick McKay. Puede apreciarse que son versiones, aparentemente más atléticas, en la mayor parte de los fotogramas, aparecen corriendo y blandiendo un arma blanca. El aspecto siniestro se mantiene, aunque sus rostros no llegan al nivel de monstruosidad de la trilogía original o la de 'El Hobbit'.

"Bueno, me encantan los orcos", declara Jamie Weber, jefe del departamento de prótesis de la serie, a IGN. "Me encanta el diseño de criaturas, así que estoy muy contento de hablar de estas cosas. JD y Patrick (los directores de la serie) la primera página de su biblia era sobre los orcos. Sienten una verdadera pasión por ellos", continuó.

Looks like meat’s back on the menu, boys!



