El nuevo canon oficial del UCM le roba a Spider-Man su gran frase

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

Ha pasado algún tiempo desde que Marvel anunciase que las series del universo de Netflix, como Daredevil o Jessica Jones, eran también canon en su UCM. Las implicaciones y posibilidades que surgen con este movimiento son innumerables y una de ellas tiene que ver con la frase más mítica de Spider-Man, que ha dejado de pertenecerle exclusivamente.

"Un gran poder conlleva una gran responsabilidad", es un lema íntimamente ligado a Peter Parker y concretamente a su tío Ben en los cómics. En las películas protagonizadas por Tom Holland no se menciona hasta la tercera entrega, Spider-Man: No Way Home, siendo pronunciada por la tía May antes de morir.

En los filmes protagonizados por Andrew Garfield y Tobey Maguire, en cambio, es el tío Ben el que dice el famoso enunciado... o una versión muy parecida de la misma. No obstante, en los tres casos es un mensaje que cala hondo en el superhéroe, sobre todo tras la muerte del que se lo transmitió.

La frase trasciende al personaje y popularmente se ha tomado como sinónimo de la heroicidad en sí misma, por lo que no es extraño verla referenciada en otras ficciones. Sin embargo, el hecho de que aparezca en el final de la segunda temporada de Jessica Jones, donde la protagonista dice que vomitará si alguien la pronuncia, pone sobre la mesa algunas cuestiones.

Dado que la actualización de la Línea de Tiempo Sagrada coloca los eventos de Jessica Jones antes de los de Vengadores: la era de Ultrón, la mítica frase se pronuncia en la serie protagonizada por Krysten Ritter mucho antes de que la escuche el Spider-Man de Holland. Según observa ScreenRant, esto podría significar que ya era un lema de uso común en ese universo, por lo que su origen ya no estaría ligado al del héroe arácnido.