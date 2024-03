Las nuevas fotos de Stranger Things 5 confirman el preocupante estado de Max Mayfield (Sadie Sink)

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 5 de Stranger Things está en pleno rodaje, aunque por el momento no se sabe cuándo llegarán a Netflix los nuevos capítulos. A la espera de conocer una fecha, los fans ya han podido ver una primera imagen de Sadie Sink en su regreso como Max, después de su complicado final en la cuarta entrega.

En la temporada 4, Max Mayfield resultó herida por Vecna (Jamie Campbell Bower) y consiguió sobrevivir gracias a la ayuda de Eleven (Millie Bobby Brown) y sus amigos. Max fue vista por última vez en muy mal estado, ya que quedó ciega y con las extremidades rotas.

La cuenta oficial en Twitter de la serie ha ofrecido un vistazo de Sink en el set de la temporada 5, una imagen en la que se puede ver a Max tumbada en una cama de hospital. También aparece Lucas (Caleb McLaughlin), que está sentado en una silla a su lado.

🚨CODE RED NERDS🚨 SADIE AND CALEB ARE ON SET!

📸 via Ross Duffer on Instagram pic.twitter.com/BtTOphXrAv — Stranger Things (@Stranger_Things) March 1, 2024

En una entrevista con Variety, Sink compartió su teoría sobre lo que le espera a Max en la temporada 5. "Creo que, después de todo lo que le pasó a Max, si alguna vez se despertara, entonces creo que simplemente huiría. Creo que ella va a salir de Hawkins", declaró, aunque también matizó que Max probablemente no deje a Lucas atrás.

"Ella es demasiado inteligente para quedarse ahí. Pero también es una amiga muy leal, ¿quién sabe? Será conflictivo, pero... Sí, creo que ellos terminarán juntos. Quiero decir, son muy monos, ¿no?", añadió.

Además, en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon reveló qué le gustaría ver en la temporada 5 respecto a Max. "Me gustaría verla despierta. Quiero saber si tengo que volver a ponerme una escayola, me gustaría que se cerrara ese capítulo", apuntó.

En esa misma entrevista, la actriz confesó cómo se siente al tener que decir adiós a la exitosa serie de Netflix. "Va a ser horrible. Va a ser terrible. Estos chicos, todo el elenco y el equipo, son familia. La gente dice eso todo el tiempo, pero lo digo en serio. ¿Y pensar que tenemos que decir adiós a esa seguridad y saber que no nos veremos durante otra temporada?", admitió.