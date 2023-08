Millie Bobby Brown, sobre el adiós de Stranger Things: "Creo que estoy lista"

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Stranger Things llegara a su fin con su quinta y última temporada que verá la luz el próximo año. Y su estrella principal, Millie Bobby Brown, la actriz que ha dado vida a Once durante ocho años, ha afirmado que está lista para poner el punto final a la serie que le brindo la fama.

En una reciente entrevista concedida a Women's Wear Daily, la joven actriz confesó que está preparada para despedirse de Stranger Things y de su personaje. "Creo que estoy lista", dijo Brown. "Ha sido un factor importante en gran parte de mi vida, pero esto es como graduarme del instituto, es como el último año. Estás listo para marcharte, crecer y florecer y estás agradecido por el tiempo que has tenido, pero es hora de crear tu propio mensaje y vivir tu propia vida", aseguró la intérprete.

Brown apareció por primera vez en pantalla en 2014 en un par de episodios de la serie Intruders pero no salto a la fama hasta el 2016 cuando dio vida a la niña con superpoderes Once en Stranger Things. También en 2019 participo en la película de Godzilla: Rey de los monstruos y en 2020 en la serie de Enola Holmes y su secuela en 2022. Además a finales de este año protagonizara The Electric State la nueva cinta de los hermanos Russo.

La quinta temporada de Stranger Things terminara de expandir su universo con una última entrega encabezada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink o Gaten Matarazzo. Nuevos capítulos en los que aparecerán nuevos peligros en Hawkins y amenazas que tendrán que hacer frente sus protagonistas para librar, de una vez por todas, su última batalla contra Vecna y el resto de criaturas del Mundo del Revés.

La serie creada por Matt y Ross Duffer inicialmente tenía previsto comenzar a rodar la temporada final en junio pero su producción se ha visto paralizada debido a la huelga convocada por los sindicatos de guionistas y actores de Hollywood, lo que retrasará su estreno presumiblemente, hasta 2024... o incluso 2025.