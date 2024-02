MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

Stranger Things se despedirá con su quinta temporada, que aún no tiene fecha de estreno y probablemente no llegue a Netflix hasta 2025. Gaten Matarazzo interpreta a Dustin en la serie, y el actor recientemente ha hablado sobre uno de los cambios que le gustaría ver en la ficción.

Matarazzo acudió recientemente a la MegaCon Orlando, donde le preguntaron si cambiaría algo de las cuatro primeras entregas. "Puede parecer un desastre, pero deberíamos matar a más gente", confesó. "Esta serie sería mucho mejor si hubiera mucho más en juego, como si en cualquier momento cualquiera de estos niños pudiera morir. Siento que todos estamos demasiado seguros", añadió.

El actor no es el primer miembro del reparto que comparte esta opinión, ya que Millie Bobby Brown expresó anteriormente algo similar en una entrevista con The Wrap. "Los hermanos Duffer son personas sensibles que no quieren matar a nadie. Necesitamos tener la mentalidad de Juego de Tronos. ¡Mátame! Intentaron matar a David Harbour y lo trajeron de vuelta", apuntó.

Los creadores, Matt y Ross Duffer, han defendido por su parte su decisión de mantener con vida a sus personajes principales. "Creednos, hemos explorado todas las opciones en la sala de guionistas", dijo Matt en el podcast Happy Sad Confused. "Como una completa hipótesis, si matas a Mike, es como... Eso es deprimente... No somos Juego de Tronos. Esto es Hawkins, no es Poniente. La serie ya no sería Stranger Things, porque hay que tratarlo de manera realista, ¿verdad?", agregó.

Sin embargo, Ross Duffer desveló en 2022 que estuvieron a punto de matar a Max (Sadie Sink). "Se discutió como una posibilidad", afirmó. "Durante un tiempo eso es lo que iba a pasar. Pero terminamos en esto... Queríamos terminar con un interrogante un poco más al final de la temporada. Todavía está muy oscuro y si Max va a estar bien, simplemente no lo sabemos. Queríamos dejarlo en el aire de cara a la quinta temporada", argumentó.