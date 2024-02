Millie Bobby Brown tiene un tenso encuentro con su familia política en el nuevo clip de Damsel

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

Damsel, película de fantasía y aventuras producida y protagonizada por Millie Bobby Brown, llegará a Netflix el 8 de marzo. De cara al estreno, la plataforma ha lanzado un nuevo clip en el que la princesa Elodie conoce a la que será su familia política en un encuentro aparentemente civilizado, pero tan tenso que el aire casi "se puede cortar con un cuchillo", como reza el texto que acompaña a la publicación.

En el vídeo publicado por Netflix en sus redes sociales, la protagonista hace una formal reverencia y se encuentra con los brazos abiertos de su futura suegra, la reina Isabelle. Sin embargo, la sonrisa de la monarca está lejos de ser cálida y sus amables palabras parecen forzadas. Enseguida la reina hace referencia a unos misteriosos detalles que tiene que tratar a solas con el padre de Elodie.

En solo un minuto y diez segundos, y con un encuentro protocolario de fondo, el clip ofrece información que va más allá de las palabras. Por un lado, las miradas de pena del príncipe, sobre todo cuando su madre hace referencia a "la tarea más importante que [los jóvenes] tienen por delante". Por otro, la prudencia y quizá leve incomodidad de la propia Elodie, que pese a estar representando el papel de la prometida perfecta deja ver algo de su ingenio y carácter.

You could cut the tension with a sword.



Damsel premieres March 8. Starring Millie Bobby Brown, Angela Bassett, Robin Wright, Nick Robinson, and Ray Winstone. pic.twitter.com/HpCTTN0elV