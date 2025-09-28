El genial homenaje al cine y a Buñuel en The Walking Dead: Daryl Dixon

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, ambientada y rodada en España, ha incluido en sus tres primeros capítulos, que ya han visto la luz en AMC+, pequeñas referencias a la cultura y las costumbres del país. Sin embargo, una de las más notables ha sido la secuencia que la serie ha dedicado a homenajear al cineasta legendario Luis Buñuel y a una de sus películas más icónicas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el episodio 3 de la tercera temporada, titulado El Sacrificio, Carol se queda en casa de Antonio, a quien da vida Eduardo Noriega, mientras el hijo de este y Daryl arreglan el barco para continuar su travesía hacia Estados Unidos. Es entonces cuando Carol escucha unos inquietantes gritos que provienen de una habitación y decide investigar. Pero, cuando abre la puerta, su sorpresa es mayúscula al descubrir que el vocerío proviene de una película.

Antonio ha convertido la habitación en una sala de proyecciones y el filme que está viendo en ese momento no es otro que El ángel exterminador, filme dirigido por Luis Buñuel. La película se proyectó en 1962 en el Festival de Cannes y posteriormente se estrenó en México, donde Buñuel desarrolló parte de su carrera. Por entonces, España se encontraba en plena dictadura franquista, en la que las películas eran víctimas de la censura.

"Va sobre unas personas que están atrapadas en una casa y no saben cómo salir", le explica el personaje de Eduardo Noriega a Carol. En el filme, un grupo de burgueses y terratenientes invitados a una cena en una lujosa mansión se ven allí atrapados sin poder salir de la casa por misteriosas razones. Allí, y tras varios días de encierro, los adinerados cautivos darán rienda suelta a sus pulsiones más primarias y su descarnado instinto de supervivencia.

ALEGADO EN FAVOR DEL CINE

Así, no parece casual que la serie haya elegido esta película en concreto, pues su trama conecta con el eterno tema central de The Walking Dead: el lado oscuro que aflora en el ser humano en situaciones extremas cuando ve amenazada su supervivencia.

Según relata Antonio, cuando su hijo Roberto era pequeño, hacían incursiones en los cines para salvar las películas, algo que no deja de extrañar a Carol, que no entiende por qué asumir un riesgo por algo así. "¿Tú no salvarías un Van Gogh? ¿Un Picasso? ¿La Mona Lisa?", inquiere el personaje de Noriega, haciendo una clara referencia a las anteriores temporadas del spin-off, en las que los cuadros recuperados de museos de París como el Louvre o el Orsay constituían las más preciadas posesiones de los supervivientes.

"El cine es el diario de la humanidad. Cuando esto acabe, nuestros hijos o sus hijos tendrán que saber cómo éramos", continúa Antonio, haciendo todo un alegato en favor del séptimo arte que conmueve visiblemente a Carol.

Es entonces cuando Antonio le explica que solo podrán ver la película hasta que anochezca, pues el proyector está conectado a un panel solar... que, siguiendo instrucciones de Daryl, Carol se proponía robar para incorporar a su barco. Algo que sin duda se pensará dos veces ahora que sabe su función y el valor que el cine tiene para Antonio.