El final de The Walking Dead: Daryl Dixon temporada 3, explicado: ¿el adiós de Daryl y Carol a España?

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon ha llegado a su fin con el estreno de su séptimo episodio en AMC+. El inesperado regreso de un personaje que muchos daban ya por muerto y una gran traición han marcado un final de temporada que no ha estado exento de acción, pero... ¿han logrado Daryl y Carol poner rumbo por fin a Estados Unidos?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Aunque el Alcázar no era la única amenaza a la que el pueblo de Solaz del Mar se enfrentaba, sí era una de las principales, pues el grupo ha demostrado desde el principio que la crueldad humana puede causar destrozos mucho mayores que los caminantes. Algo que por fin ha terminado en este episodio, con Daryl y Paz desatando un caos sin precedentes.

Tras descubrir que Fede había entregado a su sobrina al grupo en contra de su voluntad, Daryl no duda en ir a rescatarla uniendo fuerzas con Paz, que está decidida a reunirse con Elena. Aunque comienzan infiltrándose, la acción no tarda en explotar y, en medio del caos, el personaje de Greta Fernández demuestra ser también de armas tomar. Así, no duda en acabar con Guillermo, el cabecilla del Alcázar con quien se vio obligada a casarse, para salvar a su hijo y a Paz.

Mientras tanto, Carol regresa a Solaz del Mar para rescatar a Antonio, pues Fede se está cobrando a su costa una venganza especialmente cruel que tiene mucho que ver con rencores del pasado. Sin embargo, el pueblo no tarda en volverse en su contra cuando se revela cómo traicionó a su propia sobrina, y acaba encarcelado... Aunque no por mucho tiempo, pues su madre le ayuda a escaparse.

Así, parece que Daryl y Carol por fin van a poner rumbo hacia Estados Unidos, con Antonio, Roberto y Justina uniéndose a la tripulación, cuando Fede termina frustrando sus planes. En medio de un agitado enfrentamiento con Daryl, el personaje de Óscar Jaenada dispara accidentalmente al barco, que acaba devorado por las llamas.

UN REGRESO INESPERADO

Desde la distancia, una figura observa el incendio: Codron, quien desapareció en el Canal de la Mancha al final de la segunda temporada. El personaje de Romain Levi dio un giro radical cambiando de banda y uniéndose a la comitiva liderada por el personaje de Norman Reedus, pero acabó quedándose por el camino antes de llegar a España, donde ahora ha aparecido de improvisto.

No obstante, el spin-off ha reservado el reencuentro de Codron con Daryl y Carol, así como la explicación de cómo ha llegado hasta España, para su siguiente temporada, en la que seguirán enfrentándose a la eterna cuestión de cómo regresar a Estados Unidos.

Este fatídico desenlace no resultará inesperado para los fans de la serie, pues cuando se anunció la cuarta temporada, que será también la última y que aún no cuenta con fecha de estreno en AMC+, ya adelantaron que también estaría ambientada en España.