¿Ha resuelto la temporada 3 de The Walking Dead: Daryl Dixon el problema del spin-off con los infectados?

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon continúa siguiendo el viaje de Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride), que fue especialmente convulso en su paso por Inglaterra. Allí, los caminantes supusieron una amenaza de la que no pudieron librarse tan fácilmente, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si acaso los infectados retomarán las habilidades con las que contaban al final de la serie original... y que el spin-off parecía haber olvidado.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En las dos primeras temporadas de The Walking Dead: Daryl Dixon el personaje encarnado por Norman Reedus experimentó un arco significativo. Daryl, normalmente encerrado en sí mismo, conectó inesperadamente con Isabelle y con Laurent. De esta manera, el spin-off dejó de lado, en parte, la acción, para dar prioridad a la psicología de los personajes.

Aún así, la serie no dejó de presentar nuevas variantes de los infectados en Francia, como los quemadores, cuya piel y sangre ácidas causaban letales quemaduras, o los caminantes a los que el bando de Genet inyectaba con una sustancia que les volvía inusualmente rápidos y letales.

Sin embargo, muchos fans de la franquicia han notado que los infectados en el spin-off no cuentan con las habilidades que adquirieron en los últimos compases de The Walking Dead como resultado de la evolución del virus. Estas incluían coger armas o escalar paredes... algo que los caminantes de Francia no parecían capaces de hacer.

No obstante, en su paso por Inglaterra, Daryl y Carol no pudieron deshacerse de los caminantes con tanta facilidad. Y es que los calamares (que es como los ingleses llamaban a los infectados por el virus) eran tan numerosos y estaban tan sedientos de sangre que los protagonistas no habrían podido escapar de ellos de no ser por Julian.

En el segundo episodio de la temporada 3, Daryl y Carol han acabado en Solaz del Mar, un pueblo de Galicia en el que, por su emplazamiento cercano a la costa y rodeado de montañas, los caminantes no son la mayor preocupación de sus habitantes, que creen tenerlo todo bajo control. Sin embargo, si hay algo que caracteriza a la franquicia es que la calma no suele tardar demasiado en dar pie a la tormenta.

Así, algunos fans tienen la esperanza de que esta tercera entrega se centre más en los caminantes, llegando quizás a dotarles de nuevo de aquellas habilidades que tenían en la serie original. Aunque parece improbable que el spin-off deje de abordar, como ya viene haciendo desde sus inicios, el arco de personaje de Daryl, habrá que esperar para ver si combina esto con unos caminantes que tengan un impacto más directo en la trama.