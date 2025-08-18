Los monstruos de Alien Planeta Tierra: ¿Cuáles son las 5 especies alienígenas a bordo de la nave? - FX

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Desde el estreno de Alien: El octavo pasajero en 1979, la franquicia ha buscado reinventarse ampliando su bestiario proyecto tras proyecto. Alien: Planeta Tierra, serie cuyos dos primeros episodios están disponibles en Disney+, no es la excepción e introduce nuevas amenazas a la saga.

En su arranque, la serie creada por Noah Hawley incorpora cinco peligrosos seres traídos del espacio a bordo de la nave USCSS Maginot que desatan el caos cuando se estrella en la Tierra. Una castástrofe que traslada el horror de la franquicia a una distopía corporativa donde cinco megacorporaciones (Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold) dominan el planeta.

Estos son las cinco temibles especies extraterrestres que, tras el accidente de la nave de Weyland-Yutani, sembrarán el pánico en el planeta Tierra.

EL XENOMORFO

Vuelve el "organismo perfecto", el antagonista por antonomasia de la franquicia desde hace más de 50 años. La serie ya ha dejado una escena tan simbólica como brutal en el episodio 2, donde un xenomorfo irrumpe en una fiesta de élites en clave "eat the rich", recordando que la criatura y el miedo no distinguen de clases.

A lo largo de su ciclo vital, esta criatura adopta varias formas: primero eclosiona de un huevo para adherirse al rostro de una víctima e implantar un embrión en su interior. A continuación, estalla del pecho del huésped para ir creciendo hasta convertirse en el alienígena que ya acechaba a Ripley y a la tripulación del Nostromo en 1979.

T. OCELLUS (PARÁSITO OCULAR)

Este organismo conocido también como la 'especie 64' desaloja el globo ocular de su víctima, ancla tentáculos por el nervio óptico y toma el control neurológico del huésped. Con su naturaleza cerebral más que física, es probablemente la incorporación más perturbadora por su modo de anulación de voluntad.

HEMATÓFAGOS

Una nube de parásitos diminutos que buscan vena, se adhieren y succionan la sangre de su víctima. Ya en el arranque se los ve merodeando el laboratorio de la Maginot. Posteriores descripciones de los primeros pases hablan de ataques en grupo contra personal armado, acentuando su amenaza por número más que por tamaño.

TRAMPAS VEGETALES COLGANTES

"Parece flora, pero podría ser fauna", dice Kirsh sobre unas estructuras bulbosas que cuelgan del techo como una venus atrapamoscas a escala. Reaccionan al entorno desplegando "pétalos" y un estambre tentacular que explora a quien se acerca (se ha visto examinando a Lelo en la Maginot).

INSECTOIDES EN CONTENCIÓN

El material promocional de la serie también ha mostrado imágenes de contenedores con pequeños insectoides voladores cuya función todavía es un secreto. Su sola presencia reafirma la idea de que la Maginot transportaba múltiples líneas de peligro biológico más allá del xenomorfo y de que la franquicia busca encontrar nuevas formas de recrearse con las muertes en Alien: Planeta Tierra.