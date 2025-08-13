El final de Alien: Planeta Tierra 1x02, explicado: ¿Ha muerto ((SPOILER))?

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

Alien: Planeta Tierra, serie que amplía el universo que iniciara Ridley Scott en 1979 con Alien, el octavo pasajero, ha comenzado su andadura en Disney+. A diferencia de otras producciones de la franquicia, la ficción está ambientada en la Tierra y en sus dos primeros episodios, ya disponibles en la plataforma, ha mostrado la llegada de los xenomorfos a la misma, poniendo en peligro la vida de algunos de los personajes principales.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En su primer capítulo, titulado Nunca Jamás, Alien: Planeta Tierra presenta una nave de Weyland-Yutani, Maginot, cuya misión consiste en llevar ciertos especímenes alienígenas a la compañía. No obstante, las criaturas escapan y matan a toda la tripulación (excepto al cyborg Morrow), lo que provoca que la nave acabe estrellándose en el planeta, en una ciudad perteneciente a la empresa rival Prodigy.

Tal y como muestra la ficción, Prodigy es una de las grandes empresas que disputan por hacerse con la clave de la inmortalidad. De hecho, se trata de una compañía relativamente nueva, liderada por un joven millonario, Boy Kavalier, y enfocada en el desarrollo de híbridos, sintéticos a los que se ha implantado la mente de un humano (en particular, de un niño con una enfermedad terminal).

La serie muestra la creación del primer híbrido, Wendy, cuya conciencia es la de una niña llamada Marcy y cuyo padre accedió a entregarla a Prodigy para salvar su vida. La joven tenía además un hermano mayor, Joe, a quien se le dice que ha muerto para preservar en secreto las actividades de la empresa.

En todo caso, cuando en el primer episodio la nave Maginot se estrella, Joe (también llamado Hermit), que trabaja como sanitario, es enviado a la zona para buscar supervivientes y Wendy, preocupada por su seguridad, le pide a Kavalier que les envíe a ella y al resto de sintéticos a "rescatar y hacer limpieza", algo que este acaba consintiendo, interesado en hacerse con lo que sea que transportase la nave.

¿HA MUERTO JOE?

Aunque al final del segundo episodio, después de que Joe y Wendy se hayan reunido al fin y justo cuando están inspeccionando los huevos de xenomorfo, un espécimen adulto (presumiblemente la madre, una reina) se abalanza sobre el sanitario, precipitándose con él al interior de la destrozada nave.

Pese a lo crítico de la situación, puesto que no se ve morir explícitamente al joven y su hermana no duda en dejar a Zorrillo solo con los huevos para ir en su busca, lo más probable es que Joe siga con vida al menos en el tercer episodio. De hecho, es de esperar que Alien: Planeta Tierra ahonde en la dinámica entre los hermanos y, por tanto, ambos compartan más escenas juntos.

Por otro lado, cabe recordar que anteriormente en el episodio, Joe encontraba un autógrafo de un famoso jugador de béisbol, ligado a algo que en el pasado le dijera su padre. Este le había dicho de niño que, en ocasiones, la vida daba a la gente la oportunidad de brillar y aquellos que la aprovechaban, pasaban a la historia. Este momento, así como las palabras del padre, hacen suponer que a Joe aún le queda tiempo para brillar y pasar a la historia si tan solo sobrevive lo suficiente.