Alien Planeta Tierra: ¿Qué diferencia hay entre cíborgs, sintéticos e híbridos?

Ya están disponibles en Disney+ los dos primeros capítulos de Alien: Planeta Tierra, la serie de Noah Hawley que, ampliando la franquicia iniciada en 1979 por Ridley Scott, explora la llegada de los xenomorfos al planeta. La ficción no solo aprovecha conceptos ya conocidos por los fans de la saga, como el de los cíborgs y los sintéticos, sino que además introduce un nuevo tipo de humanoide que viene a sumarse a estos, los híbridos. No obstante, dada la similitud entre los tres, muchos se preguntan qué es exactamente lo que los diferencia.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Aunque Alien: Planeta Tierra presenta algunas novedades incluso para los fans más acérrimos de la franquicia, cabe decir que comienza con una breve y útil exposición que ayuda a situar al espectador. "En el futuro, buscar la inmortalidad adoptará tres formas", reza un texto de apertura al inicio de la serie, que hace un breve resumen de las mencionadas formas.

Así, se expone la existencia de "humanos mejorados cibernéticamente", los cíborgs; "seres con inteligencia artificial", llamados sintéticos y los híbridos, unos "seres sintéticos en los que se habrá descargado una conciencia humana". "La tecnología que se imponga determinará qué compañía gobierna el universo", termina el texto, dejando clara la importancia de estos seres.

En sus primeros episodios, la ficción presenta al menos un ejemplo de cada tipo de humanoide, por lo que se hace más fácil distinguirlos unos de otros.

CÍBORGS

En primer lugar, los cíborgs, tal y como se han presentado en otras producciones de ciencia ficción, son esencialmente humanos a los que se ha añadido alguna mejora tecnológica. En Alien: Planeta Tierra, pronto se descubre que el encargado de la seguridad a bordo del Maginot, Morrow (Babou Ceesay), es un cíborg cuyo brazo funciona como una suerte de navaja suiza, permitiéndole, por ejemplo, usarlo como soplete.

Cabe decir que, a pesar de tener un cerebro y unas emociones humanas en teoría, Morrow presenta un comportamiento extraño, casi robótico, poniendo los intereses de Weyland-Yutani por encima de las vidas de sus compañeros. Esto es algo que ya han hecho numerosos personajes a lo largo de la franquicia, como el de Ian Holm en Alien, el octavo pasajero, si bien este no era un cíborg, sino un sintético.

SINTÉTICOS

Y es que los sintéticos tampoco son ninguna novedad en el universo de Alien, ya que han hecho múltiples apariciones en varias películas, siendo un ejemplo especialmente reciente Andy, uno de los personajes principales de Alien: Romulus.

En todo caso, Alien: Planeta Tierra también cuenta con su propio sintético, es decir, un humano con cuerpo y mente creados artificialmente, y este es Kirsh, el científico encarnado por Timothy Olyphant.

HÍBRIDOS

Por último, los híbridos son un experimento de Prodigy. Se trata de cuerpos sintéticos a los que se transfiere una mente humana, en particular la de un niño, ya que en teoría resulta menos "rígida" que la de un adulto, pudiendo hacer la "transición". Wendy, el personaje de Sydney Chandler, es la primera híbrida y ejerce como una especie de hermana mayor del resto.

Aunque la mente de Wendy sea en principio la de una niña, su cuerpo es ya el de una adulta y permanecerá así para siempre, sin crecer ni cambiar. Los híbridos tienen además la ventaja de ser sobrehumanamente rápidos y fuertes, lo que los hace unos valiosos activos. Por otro lado, presentan un importante dilema moral ya que, pese a identificarse como personas humanas, el líder de Prodigy parece dispuesto a negarles ese reconocimiento y a tratarlos como propiedad de la empresa.