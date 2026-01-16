7 Cosas Que Debes Saber Antes De Ver El Caballero De Los Siete Reinos - HBO MAX

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

El universo de Juego de tronos se amplía con El caballero de los Siete Reinos, que en su primera temporada adapta el primer tomo de los Cuentos de Dunk y Egg y que comienza su andadura en HBO Max este lunes 19 de enero. Se trata de la tercera serie en la obra de George R. R. Martin y antes de verla conviene tener en cuenta sus diferencias con las otras, así como ciertos detalles de la historia de Poniente.

Y es que, aunque la ficción puede funcionar perfectamente como una historia completa e independiente, no siendo estrictamente necesario haber visto La Casa del Dragón y Juego de tronos (o leído Fuego y Sangre y Canción de hielo y fuego, los libros que adaptan), puede disfrutarse más con cierto conocimiento previo.

90 AÑOS ANTES DE JUEGO DE TRONOS

La primera temporada de El caballero de los Siete Reinos tiene lugar casi un siglo antes de los sucesos de Juego de tronos y varias décadas después de los eventos de La Casa del Dragón, situándose en un tiempo intermedio entre ambas ficciones.

Para ser más concretos, la primera aventura de Dunk y Egg ocurre unos 90 años antes de que Robert Baratheon viaje a Invernalia a reclutar a Ned Stark como Mano del Rey y alrededor de 75 años después de la culminación de la Danza de Dragones (la guerra civil entre los partidarios de Rhaenyra y los de Aegon II, conflicto que La Casa del Dragón aún sigue adaptando).

EL ESTADO DE LA DINASTÍA TARGARYEN

Puesto que la serie tiene lugar antes de la rebelión de Robert Baratheon y el derrocamiento de la dinastía Targaryen, en El caballero de los Siete Reinos esta familia sigue ostentando el poder... de momento. Y es que en la ficción ya se ve a la casa debilitada, sobre todo por el hecho de no contar con los que antaño fueran sus más potentes aliados, los dragones, que son ya apenas un recuerdo en Poniente y por la reciente rebelión de Fuegoscuro.

En la serie, quien ocupa el Trono de Hierro es Daeron II y el heredero y Mano del Rey es Baelor Targaryen (encarnado por Bertie Carvel). Tanto Baelor como su hermano Maekar (Sam Spruell) acuden al torneo de Ashford junto a sus hijos, cruzando así su camino con el del caballero Ser Duncan el Alto (Peter Claffey).

QUIÉNES SON DUNK Y EGG

Ser Duncan el Alto o Dunk es un caballero que recibe el título a la muerte de su maestro y decide inscribirse en un torneo para poder labrarse un nombre y quizá entrar al servicio de una de las grandes casas. En cuanto a Egg, el personaje interpretado por Dexter Sol Ansell, se trata de un niño decidido a ser el escudero de Dunk, alguien que esconde un importante secreto.

QUÉ ES UN CABALLERO ERRANTE

La primera temporada de El caballero de los Siete Reinos adapta el primero de los Cuentos de Dunk y Egg, titulado El caballero errante. A diferencia de los caballeros de la Guardia Real, que gozan de cierto estatus, un caballero errante no sirve a ningún señor en concreto y se ve obligado a viajar de ciudad en ciudad, buscando a quien pueda pagar por sus servicios. Tal y como tan acertadamente describen unas mujeres en el tráiler, un caballero errante es, en Poniente, "como un caballero, pero más triste".

MENOR ESCALA... Y MÁS HUMOR

Al contrario que La Casa del Dragón o Juego de tronos, la nueva serie no se centra en importantes nobles ni sus maquinaciones, sino que sigue a un humilde caballero que busca labrarse un nombre y cuya mayor preocupación es el día a día. Se trata así de una ficción de menor escala, muy enfocada en dos personajes principales, con una historia con su principio y su final... y con mucho más humor.

Esto se traduce en el formato, ya que la primera temporada está formada solo por seis episodios de apenas media hora de duración cada uno.

PERSONAJES SECUNDARIOS

A pesar de no contar con un reparto tan amplio como otras ficciones del universo de Juego de tronos, El caballero de los Siete Reinos tiene su propio elenco de personajes memorables, algunos de ellos, pertenecientes a casas bien conocidas.

Así, Daniel Ings da vida a Ser Lyonel Baratheon, Danny Webb es Ser Arlan de Pennytree, Shaun Thomas es Raymun Fossoway, Edward Ashley es Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford es Tanselle, Youssef Kerkour es Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor es Plummer y Daniel Monks es Ser Manfred Dondarrion. En cuanto a los Targaryen, aparte de los ya mencionados Carvel y Spruell como Baelor y Maekar, la ficción cuenta con Finn Bennett como Aerion y Henry Ashton como Daeron.

EL FUTURO DE LA SERIE

La segunda temporada de El caballero de los Siete Reinos no solo ha sido confirmada, sino que ya ha comenzado su rodaje. Se espera que adapte el segundo tomo de los Cuentos de Dunk y Egg, La espada leal y que una tercera entrega se base en el tercer libro, El caballero misterioso. Cabe decir que, como otras sagas de Martin, esta tampoco está terminada y el autor ha expresado su intención de escribir más.