La niña zombie de The Walking Dead celebra los 10 años de la serie: "El papel que cambió mi vida"

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Han pasado casi 10 años desde el estreno de The Walking Dead, episodio que presentó a Rick Grimes despertando en un hospital y descubriendo un nuevo mundo tras el apocalipsis zombie. También los espectadores pudieron ver al primer caminante de la ficción encarnado por la joven Addy Miller, quien ha celebrado el aniversario del rodaje en redes.

"Hace 10 años hoy filmé el pequeño papel que cambió mi vida. Estoy más que agradecida por todo lo que esta serie me ha traído. Me encanta la familia TWD y la comunidad construida alrededor de esta serie", escribió la intérprete en Twitter junto a varias fotos de la grabación en las que también están Andrew Lincoln y el director Frank Darabont.

10 years ago today I filmed the little role that changed my life! I am beyond lucky and thankful for everything this show has brought me🤍 i love #TWDFamily and the community built around this show @WalkingDead_AMC @TheWalkingDead pic.twitter.com/NiSP4u4G1K