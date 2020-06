The Walking Dead: Las películas de Rick Grimes, afectadas por el coronavirus

Imagen de Rick Grimes en The Walking Dead

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

La pandemia de coronavirus ha aplazado el final de temporada de The Walking Dead y el estreno de World Beyond, pero parece que ha beneficiado a otro de los proyectos de la franquicia: la trilogía de películas protagonizadas por Rick Grimes. Según Greg Nicotero, este parón obligatorio ha servido para dar un empujón al guion de los filmes.

"Por lo que tengo entendido por Scott Gimple, el guion está en marcha. He visto un par de borradores iniciales. No he visto nada recientemente, pero por lo que sé están trabajando en ello. En este tipo de situación la gente que trabaja en casa, los guionistas, son capaces de aprovechar, es un buen momento", dijo Nicotero en una entrevista concedida a Syfy Wire cuando le preguntaron por las cintas encabezadas por Andrew Lincoln.

"Tengo la sensación de que cuando todo vuelva a la normalidad, habrá mucho material listo para emitir, porque todos están escribiendo guiones y poniendo las cosas a punto para tenerlo todo listo antes de empezar a rodar", explicó.

Además, el productor ejecutivo dio más detalles sobre el capítulo final de la temporada 10, aplazado y aún sin nueva fecha de emisión. "El episodio es fantástico, concluye muchas cosas de la temporada y nos prepara perfectamente para la próxima entrega. Corey Reed, quien escribió el guion, hizo un gran trabajo, así como todos los actores", señaló.

Todo apunta a que el esperado capítulo se podrá ver a finales de este año. Por su parte, estaba previsto que World Beyond llegase a AMC el pasado 12 de abril, pero ahora la cadena espera poder emitir el nuevo spin-off el próximo otoño.