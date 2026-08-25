Pedro Pascal sorprende como un prodigioso violonchelista en el tráiler de ¡Behemoth! - CENTURY STUDIOS

MADRID 24, (CulturaOcio)

Pedro Pascal protagoniza ¡Behemoth!, la película dirigida por Tony Gilroy (El legado de Bourne, Michael Clayton), que llegará a los cines próximamente, sin fecha aún confirmada. La cinta ha lanzado un tráiler que sigue a Alex Serian, un violonchelista interpretado por Pedro Pascal, el protagonista de Los 4 Fantásticos o The Last of Us, que regresa a su ciudad tras una larga ausencia.

Con un violín sonando de fondo, arranca el adelanto mostrando a Alex tocando dicho instrumento. "Se rumoreaba que habías vuelto", se escucha mientras el protagonista saluda a viejos amigos. "¿Qué haces aquí?", le dice Will Arnett tras reencontrarse con él e invitarle a entrar en su casa.

Tras varios encuentros con Olivia Wilde y una escena en la que esparce cenizas en el mar, el personaje de Pascal vive una pelea con una mujer interpretada por Eva Víctor. El avance concluye con el personaje de Arnett diciéndole a Alex: "Hay una ironía casi mística en lo que tengo que contarte. Y todo empieza contigo".

"Alex Serian (Pascal), un talentoso violonchelista, vuelve a Los Ángeles después de veinte años viajando por el mundo. Cuando la música, el hilo conductor de toda su vida, lo lleva por un camino inesperado, Alex se embarca en una experiencia transformadora que cambiará su destino para siempre", reza la sinopsis oficial del filme.

Junto a Pascal, Arnett, Wilde y Víctor, ¡Behemoth! está protagonizada por Alexa Swinton (Tiempo), la debutante Kaya Ralls, Erik Griffin (Criminales en el mar), JoBeth Williams (Poltergeist: Fenómenos extraños), Margarita Levieva (American Playboy 'Spread') y Hank Azaria (Godzilla). La película está producida por Gilroy, Sanne Wohlenberg y John Gilroy.