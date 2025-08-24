El nuevo fichaje de La Casa del Dragón adelanta una de las muertes más salvajes de George R.R. Martin

MADRID, 24 Ago. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de La Casa del Dragón inició su rodaje hace varios meses, con vistas a estrenarse en algún punto de 2026. Partiendo de una obra tan repleta de personajes como Fuego y sangre, el elenco de la ficción es particularmente amplio y contará con varios nuevos rostros en su próxima entrega. Uno de los últimos fichajes que se han dado a conocer ha sido el de una estrella de El Hobbit, en un papel ligado a una de las muertes más brutales de las novelas de George R.R. Martin.

Según señala ScreenRant, Adam Brown, que en la trilogía de El Hobbit encarnó al enano Ori, se ha unido al reparto de la serie. El intérprete dará vida a Glendon Footly, cabeza de la Casa Footly y señor de Ladera durante la Danza de los Dragones.

En el libro, lord Footly no es un personaje particularmente importante, pero está relacionado con eventos clave y su muerte es tristemente icónica. Para empezar, el hombre se ve envuelto en la contienda entre Negros y Verdes por el Trono de Hierro, ya que Ladera acaba siendo el escenario de dos grandes batallas.

Footly recibe inicialmente a los partidarios de Rhaenyra Targaryen pero, tras la traición de Ulf el Blanco y Hugh Martillo, Ladera cae en manos del otro bando. Durante la ocupación del castillo y la ciudad, Ser Jon Roxton reclama a la mujer de lord Footly, lady Sharis Footly, como "botín de guerra" y, cuando el hombre protesta, lo parte por la mitad con su espada de acero valyrio, Hacedora de Huérfanos, jactándose de que su arma también puede "hacer viudas".

Por supuesto, habrá que esperar para ver si el destino de lord Footly es el mismo en la ficción, que ya se ha desviado significativamente en algunos puntos del material original (para disgusto del autor).

Aparte de Brown como Footly, otros nuevos fichajes de la temporada 3 de La Casa del Dragón incluyen a Annie Shapero, quien interpretará a Alysanne Blackwood, una feroz guerrera de la Casa Stark; James Norton, que dará vida a Ormund Hightower, primo de Alicent (Olivia Cooke); Tommy Flanagan como lord Roderick Dustin; y Dan Fogler como Ser Torrhen Manderly, entre otros.