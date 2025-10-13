El creador de El caballero de los Siete Reinos confirma cuántas temporadas tendrá la serie

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

El caballero de los Siete Reinos aterrizará el 19 de enero de 2026 en HBO Max. Ira Parker, su creador, ha confirmado cuántas temporadas tendrá esta nueva serie basada en la obra de George R.R. Martin.

"Siendo, lógicamente, un gran fan de Juego de Tronos y guionista de La Casa del Dragón, asumí que esto iba a ser una serie de 10 episodios de una hora cada temporada", confesó Parker a Collider en su paso por la New York Comic Con. "Estas novelas son más breves; no son los tomos enormes que disfrutamos en las otras series, así que pensé que íbamos a combinarlas, unirlo todo e incluir elementos de la Rebelión Fuegooscuro, casi inmediatamente", añadió.

"Cuando escuché que serían seis episodios de media hora, pensé: 'Genial'. Eso significa que podemos adaptar una novela corta por temporada. Esto nos permite empezar como se supone que debemos y simplemente seguir a Dunk en su viaje por este mundo. Podemos empezar desde cero, con calma e intimidad, y sencillamente darle a la gente un pequeño placer dentro de este mundo", sentenció Parker. Martin ha escrito hasta ahora tres novelas de Dunk y Egg, los protagonistas de la serie: El caballero errante, La espada leal y El caballero misterioso. Lo más probable, aunque aún no se ha confirmado, es que Parker adapte también los otros dos relatos, ofreciendo así tres temporadas que permitirían contar en su totalidad las aventuras de los personajes.

Sin embargo, que HBO decida dar luz verde a dos entregas más de El caballero de los Siete Reinos dependerá completamente de la audiencia que obtenga con los seis episodios de esta primera temporada. Curiosamente, la ficción cuenta con el mismo número de capítulos que la temporada 1 de Juego de Tronos.

"Un siglo antes de los acontecimientos relatados en Juego de Tronos, dos héroes inverosímiles vagaban por Poniente... un joven ingenuo, pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no se ha borrado de la memoria colectiva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos improbables e incomparables amigos", reza la sinopsis oficial de El caballero de los Siete Reinos.

Compuesta por seis capítulos de entre 30 y 40 minutos de duración, la primera temporada de El caballero de los Siete Reinos adaptará el primer cuento de Dunk y Egg, El caballero errante. La serie ha sido creada por Parker y el propio Martin, quienes también ejercen como productores ejecutivos.

El reparto principal de la producción está compuesto por Peter Claffey como Ser Duncan 'Dunk' el Alto, Dexter Sol Ansell como Egg, Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel como Baelor Targaryen, Danny Webb como Ser Arlan de Pennytree, Sam Spruell como Maekar Targaryen, Shaun Thomas como Raymun Fossoway, Finn Bennett como Aerion Targaryen, Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford como Tanselle, Henry Ashton como Daeron Targaryen, Youssef Kerkour como Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor como Plummer y Daniel Monks como Ser Manfred Dondarrion.