Movistar Plus estrenará 26 series españolas al año, doblando el volumen de sus producciones originales - MOVISTAR PLUS

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Movistar Plus dobla su apuesta por sus series originales. La plataforma ha anunciado que, durante los próximos tres años, incrementará progresivamente el número de proyectos originales hasta alcanzar las 16 producciones anuales, el doble de las 8 actuales. Una decisión que se enmarca dentro de su nueva estrategia volcada en la creación audiovisual española, que supondrá un incremento notable de inversión con el objetivo de estrenar 26 series españolas al año.

"Estamos ante una nueva etapa para la ficción española en Movistar Plus", afirma Juan Andrés García Ropero 'Bropi', director de Contenidos de Movistar Plus en el un comunicado en el que anunciaba su deseo de ofrecer a los clientes de la plataforma "más historias, llegar a más públicos y seguir siendo un socio estratégico para el talento y las productoras españolas".

Creceremos en volumen sin renunciar a la exigencia creativa y editorial que define nuestros contenidos", promete 'Bropi'. Y para lograr este propósito, además de incrementar la inversión, Movistar Plus buscará modelos de coproducción y/o licencias, que hasta ahora habían sido muy minoritarios.

El objetivo es, en el plazo de tres años, ir incrementando su volumen de estrenos de series españolas hasta llegar a los 26 títulos anuales, lo que supondrá más de dos estrenos al mes. Esta nueva estrategia afectará directamente al ritmo de producción de los Originales de Movistar Plus, los títulos que más consumo generan, que pasarán de 8 producciones anuales a 16 títulos al año.

La plataforma también ha confirmado que, en los primeros pasos en la implementación de su nueva estrategia, en las dos pasadas semanas han concertado encuentros con cerca de 60 productoras. Reuniones que han servido como oportunidad para presentar más de un centenar de proyectos y para dar a conocer esta nueva estrategia.

UNA APUESTA POR LAS SERIES CON SELLO MOVISTAR PLUS

Algunos de la nuevas series que verán la luz en Movistar Plus durante 2027 son Ardora (protagonizada por Carolina Yuste y Javier Gutiérrez), Todo lo necesario (protagonizada por David Verdaguer, Enric Auquer, Marina Salas y Mónica López) e Iruña 97 (protagonizada por Clara Galle y Álvaro Cervantes).

Además, la plataforma ya trabaja en las segundas temporadas de otras de sus series originales como Se tiene que morir mucha gente, El Centro y El otro mundo, que también llegarán en 2027 a Movistar Plus.

MÁS OFERTA DE FICCIÓN ESPAÑOLA

Además de la producción original, que llegarán a las 16 al año, para alcanzar su objetivo de 26 series españolas nuevas anualmente, Movistar Plus incrementará sus esfuerzos en compra de derechos, una forma menos costosa de reforzar la presencia de la ficción nacional en la plataforma.

Así, próximamente incorporarán títulos como Ella maldita alma (protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova), 33 días (liderada por el periodista de investigación Carles Porta) o La casa nostra (creada por los responsables de Casa en llamas).

REFORZAR LAS COPRODUCCIONES Y LOS TÍTULOS INTERNACIONALES

Otra de las vías de crecimiento del volumen de títulos son las coproducciones, manteniendo su colaboración con productoras como ARTE France, con la que estrenará Matar a un oso a finales de año.

Este tipo de modelo de produccion permite a Movistar Plus participar en proyectos de gran dimensión al establecer alianzas con socios internacionales, como por ejemplo con Patagonia. Una producción en colaboración con Wood Producciones (Chile) y Atlantika Films (España), entre otras.

En añadido, la plataforma promete seguir aumentando sus títulos internacionales, proponiendo 40 series al año como las ya añadidas a sus filas: Outlander o La otra hermana Bennet. Así como series de televisión comercial como Matlock o Legítima defensa, y ficción europea como El Señor de las Moscas u Objetivo París.