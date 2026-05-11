33 Días, La Primera Serie De Ficción De Carles Porta, Ya Tiene Fecha De Estreno En Atresplayer - ATRESPLAYER

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

33 días, la primera serie de ficción creada por Carles Porta, ya tiene fecha de estreno. La producción, inspirada en la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent en Lleida y protagonizada por José Manuel Poga (La casa de papel, El cuerpo en llamas) y Julián Villagrán (Grupo 7, 7 vírgenes), llegará el domingo 7 de junio a atresplayer.

Tal y como adelanta su primer teaser, 33 días sigue los pasos de los dos criminales fugados Juan José Prieto(Poga) y Mateo Calatrava (Villagrán) que son perseguidos por los Mossos d'Esquadra. Ambos intentan resistir durante más de un mes hasta que se ven acorralados en la sierra por la Policía Autonómica Catalana.

👉 #atresplayer presenta 33 días



La primera serie de @Carles_Porta con José Manuel Poga y Julián Villagrán 🎥



ESTRENO el próximo 7 de junio 💥

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"La fuga de dos peligrosos delincuentes del Centro Penitenciario de Lleida en 2001 desencadena una cacería policial de 33 días, marcada por la violencia, sacrificios y lealtad", adelanta la descripción oficial de la serie dirigida por Anaïs Pareto Onghena (Santa Bárbara, Sinvivir) y que cuenta con un guion firmado por Javier Olivares, Jordi Calafí y Xabi Puerta.

A lo largo de seis episodios, Poga y Villagrán encarnan a Prieto y Calatrava, dos hombres duros y peligrosos que sueñan con ser libres a la vez que tienen a todo el mundo en vilo. Durante su operación de escape, también forjan una relación y una amistad muy especial que les marcará para siempre.

Junto a ellos, Nausicaa Bonnín (La infiltrada, El cuerpo) y Pau Durà (7 vidas, Pájaros) interpretan a los agentes de policía Clara Moyano y Pau García, al frente de la investigación. Completan el reparto Blanca Parés (Julieta, Los amores cobardes), Xavi Sáez (La casa de papel, El inocente), Alba Pujol (Noche y día, Aigua Salina), Joan Solé (Dos tumbas, A muerte), Guillem Balart (Yo, adicto, Apología de extrarradio) y Guillem Albasanz (Vintage, La dama blanca), entre otros.

ASÍ ES 33 DÍAS

Prieto y Calatrava escapan de la cárcel de Lleida en octubre del 2001 con un plan diseñado durante meses que consigue activar a todos los cuerpos de seguridad del estado y mantener alerta a la población. La serie recrea esta fuga, inspirada en la real, poniendo el foco en el equipo de investigación de los Mossos y en los propios fugados a los que se les complica su plan y deben improvisar.

La serie muestra cómo los Mossos, un cuerpo policial recién creado, se ve cuestionado por el resto de las instituciones. Las críticas arrecian cuando la fuga se complica, y el desgaste y la frustración, empiezan a minar a los implicados.

En su exhaustiva investigación el cuerpo catalán descubre la insólita relación que se crea entre Prieto, un criminal sin escrúpulos, y Calatrava, un delincuente adicto, sensible e instruido, al que acaba protegiendo en la cárcel de los demás y hasta de sí mismo. Los dos se adentran en un juego de admiración y de dependencias entre ellos que acaba en una relación tan intensa y pasional que provoca un desenlace inesperado.

33 días es una producción de Atresmedia en colaboración con Luminol Media, Goroka y Lastor Media. Cuenta con Montse García, Pablo F. Masó, Tono Folguera y Guille Cascante como productores ejecutivos.