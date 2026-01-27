Primeras imágenes de Ardora, la serie de Carolina Yuste y Javier Gutiérrez, que ficha a Luis Zahera o Luisa Gavasa

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

Ardora, la serie protagonizada por Carolina Yuste (La infiltrada) y Javier Gutiérrez (La isla mínima) que se encuentra en pleno rodaje, llegará a Movistar Plus+ en 2027. La ficción, creada por Pepe Coira y Fran Araújo, los responsables de títulos como Rapa o La canción, ha presentado sus primeras imágenes junto a una batería de fichajes para su reparto entre los que destacan nombres como los de Luis Zahera, Luisa Gavasa o Tamar Novas.

Así, Movistar Plus+ ha publicado las cuatro primeras imágenes de los protagonistas encarnando a sus respectivos personajes durante el rodaje de Ardora, con el foco puesto en Yuste, Gutiérrez y Zahera, uno de los nuevos fichajes anunciados por la serie.

Un caso judicial repleto de tensión y con un reparto que enamora. Continúa el rodaje de 'Ardora', lo nuevo de los creadores de 'Rapa', con Carolina Yuste y Javier Gutiérrez. Próximamente en Movistar Plus+. pic.twitter.com/F2UZogBK9Q — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) January 26, 2026

"Estela, abogada en el turno de oficio de A Coruña, ha de defender a Aarón, un joven problemático acusado de asesinar a un importante empresario local. El caso parece sencillo. Todo apunta a que es culpable y que Estela podrá dedicar sus energías a atender su compleja vida personal.

Durante el proceso, Estela tiene que enfrentarse a Luis, un policía que, como ella, está viviendo su propia crisis personal y que ha de evitar por todos los medios que descubra la verdad", reza la sinopsis oficial.

Junto a los ya confirmados Carolina Yuste, como la abogada Estela Otero, y Javier Gutiérrez en el papel del comisario de policía Luis Rouco, se unen al reparto de la serie otros rostros conocidos como Luis Zahera (As bestas), Tamar Novas (Mar adentro), Elvira Mínguez (Marbella. Expediente judicial), Luisa Gavasa (Campeones), Antonio Durán 'Morris' (Princesas), Blanca Martínez (Blanca Martínez), Sandro Ballesteros (La vampira de Barcelona), Santi Cuquejo (Atasco), Julia Gómez (Vivir sin permiso), Xose Barato (El desconocido) o Camila Bossa (El caso Asunta).

Ardora, es una serie original Movistar Plus+ en colaboración con Portocabo. Los creadores son Pepe Coira y Fran Araújo, y cuenta con Jorge Coira como director. Susana Herreras, Alfonso Blanco son los productores ejecutivos.