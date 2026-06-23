Amarga Navidad de Pedro Almodóvar ya tiene fecha en Movistar Plus

Amarga Navidad, la última de Almodóvar, ya tiene fecha de estreno en Movistar Plus - MOVISTAR PLUS

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

Amarga Navidad, película de Pedro Almodóvar que vio la luz en cines el pasado 20 de marzo, llega por fin a Movistar Plus. La producción que relata el viaje de superación de Elsa, personaje encarnado por Bárbara Lennie, y el director y guionista Raúl Durán, interpretado por Leonardo Sbaraglia, aterriza en la plataforma el 10 de julio.

Tras su estreno mundial en la última edición del Festival de Cannes, dónde participó en la Sección Oficial a Concurso y recibió una gran acogida, el filme del oscarizado director pasó por las salas españolas donde superó los 2,5 millones de euros en taquilla con más de 400.000 espectadores.

"Elsa (Lennie) decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia (Victoria Luengo), que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio, su pareja (Patrick Criado), se queda en la ciudad", adelanta la sinópsis del filme. Una película en la que "la historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán (Leonardo Sbaraglia), entremezclando ficción y realidad".

Además de a los cuatro actores centrales, el filme reúne un potente reparto con rostros tan conocidos como los de Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Quim Gutiérrez, Carmen Machi o Rossy de Palma, entre otros.

ESPECIAL ALMODÓVAR EN MOVISTAR PLUS

Y con motivo del estreno en la plataforma de Amarga Navidad, los fans del cineasta manchego podrán disfrutar de una programación dedicada a algunos de sus títulos más representativos, así como de dos documentales: Pedro x Javis y Almodóvar en La habitación de al lado.

La programación especial estará disponible en la plataforma entre el 7 y el 26 de julio y ofrecerá un recorrido por algunas de las obras más representativas de uno de los cineastas españoles más influyentes y reconocidos del mundo. No en vano, en su palmarés Almodóvar cuenta con dos Oscar, dos Globos de Oro y diez Premios Goya, entre otros reconocimientos.

La programación reúne títulos fundamentales de su filmografía como Mujeres al borde de un ataque de nervios, Todo sobre mi madre, Hable con ella, Volver o ¡Átame!, junto a algunas de sus obras más recientes como La habitación de al lado, Extraña forma de vida y la propia Amarga Navidad.