Macarena García y Anna Castillo, enfrentadas en el tráiler de Se tiene que morir mucha gente, que ya tiene fecha

Tráiler de Se tiene que morir mucha gente, serie protagonizada por Macarena García y Anna Castillo que ya tiene fecha - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

Se tiene que morir mucha gente, serie basada en la novela homónima de la humorista Victoria Martín, llegará a Movistar Plus+ el próximo 21 de mayo. La ficción creada por Martín y protagonizada por Anna Castillo, Macarena García, Laura Weissmahr y Sofía Otero ha lanzado un nuevo tráiler para calentar motores antes de su estreno en la Sección Oficial de CanneSeries este sábado 25 de abril.

El avance, de minuto y medio de duración, arranca con la fiesta de revelación del sexo del bebé de Elena (Macarena García), quien pide a sus amigas Bárbara (Anna Castillo) y Maca (Laura Weissmahr) quedarse en su casa por unos días. Frustrada por su trabajo como periodista y enganchada a las benzodiacepinas, Bárbara acepta a regañadientes porque envidia a Elena, quien está embarazada y casada con un director de hoteles.

Las imágenes del tráiler muestran cómo la amistad entre ambas pende de un hilo cuando la convivencia empeora la crisis personal de Bárbara. A continuación el avance revela una escena en la que las dos están en el coche. "La verdad es que te comportas de una manera muy infantil a veces", le recrimina Elena, que ocupa el asiento del copiloto.

En un momento de máxima tensión, el personaje de Castillo estalla, detiene la marcha y abandona al de García en mitad de la carretera. "¡Estoy completamente loca! ¡Fuera del coche!", grita Bárbara fuera de sí. Ya desde el arcén, Elena lanza una amenaza de lo más surrealista: "Ojalá me violen embarazada". "¿Pero quién coño te va a violar estando embarazada con esas pintas?", le replica Castillo al final de la escena.

"Bárbara, Maca y Elena fueron juntas al colegio y 20 años después siguen siendo amigas, más o menos. Bárbara es una bomba de relojería: vive frustrada por su trabajo y está enganchada a las benzodiacepinas. Maca, con la que comparte piso, intenta salir adelante como actriz, aunque es camarera. Y Elena está embarazada tras casarse con un señor de 60 años que dirige hoteles. La crisis personal de Bárbara hará que todo explote", reza la sinopsis oficial de Se tuebe que morir mucha gente.

Compuesta por seis episodios de 30 minutos, la serie cuenta con Sandra Romero (Los años nuevos, Por donde pasa el silencio) al frente de las entregas 1, 2, 4 y 5. El equipo de dirección se completa con Victoria Martín y Nacho Pardo, quienes dirigen los capítulos 3 y 6. Junto a Castillo, García, Weissmahr y Otero, completan el reparto Alba Galocha, Óscar de la Fuente, Ramón Rados y Yunez Chaib.