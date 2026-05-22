Julián Villagrán y J. Manuel Poga escapan de prisión en el tráiler de 33 días, primera serie de ficción de Carles Porta - ATRESMEDIA

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

El próximo 7 de junio 33 días, la primera serie de ficción de Carles Porta, aterrizará en atresplayer. La producción de Atresmedia protagonizada por José Manuel Poga (La casa de papel, El cuerpo en llamas) y Julián Villagrán (7 vírgenes, Grupo 7) ha lanzado un primer tráiler que adelanta la trepidante historia real de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent, en Lleida.

El avance, de casi dos minutos de duración, arranca con Mateo Calatrava, interpretado por Villagrán, ayudando a escapar de prisión a José Prieto, el personaje encarnado por Poga. "Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que me ha salido algo bien...", dice la voz en off de Calatrava al mismo tiempo que carga una pistola y dispara a un agente de los Mossos d'Esquadra.

A continuación, las imágenes revelan que el intento de fuga junto a su compañero Prieto ha sido un éxito. "De puta madre, duende. ¡Estamos fuera!", celebra Prieto. Es entonces cuando el tráiler muestra varios flashbacks que desvelan cómo ambos se conocieron en prisión y cómo Prieto terminó convirtiéndose en el protector y apoyo incondicional de Calatrava, defendiéndole de los abusos del resto de presos.

"No sé por qué ayudó a Prieto a fugarse. No sé por qué disparó al mosso. Solo le quedaban unos meses para salir en libertad", señala el personaje de Esther Noya ante la investigadora, interpretada por Nausicaa Bonnín, insinuando que Calatrava se ha enamorado de Prieto.

Seguidamente, el tráiler desvela con varias secuencias qué ocurrió durante los 33 días que duró la fuga, alternando escenas de los criminales con otras de la investigación liderada por los Mossos d'Esquadra. El adelanto culmina con los protagonistas acorralados en la sierra y con una última escena en la que Prieto dispara a alguien a sangre fría mientras se escucha el grito desgarrador de una mujer.

@atresplayer lanza el tráiler oficial de ’33 días’, la primera serie de ficción de @Carles_Porta, que se estrena el 7 DE JUNIO🙌



👉🏼José Manuel Poga y Julián Villagrán son Prieto y Calatrava, dos presos que tendrán en vilo a los Mossos durante una fuga que durará 33 días pic.twitter.com/ZdFhi93xpp — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) May 22, 2026

"La fuga de dos peligrosos delincuentes del Centro Penitenciario de Lleida en 2001 desencadena una cacería policial de 33 días, marcada por la violencia, sacrificios y lealtad", adelanta la descripción oficial de la serie dirigida por Anaïs Pareto Onghena (Santa Bárbara, Sinvivir) y que cuenta con un guion firmado por Javier Olivares, Jordi Calafí y Xabi Puerta.

Junto a ellos, Nausicaa Bonnín (La infiltrada, El cuerpo) y Pau Durà (7 vidas, Pájaros) interpretan a los agentes de policía Clara Moyano y Pau García, al frente de la investigación. Completan el reparto Blanca Parés (Julieta, Los amores cobardes), Xavi Sáez (La casa de papel, El inocente), Alba Pujol (Noche y día, Aigua Salina), Joan Solé (Dos tumbas, A muerte), Guillem Balart (Yo, adicto, Apología de extrarradio) y Guillem Albasanz (Vintage, La dama blanca), entre otros.