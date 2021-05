Mortal Kombat 2: Ryan Reynolds y James Marsden, los favoritos para interpretar a Johnny Cage en la secuela

MADRID, 1 May. (CulturaOcio) -

Mortal Kombat ha resultado ser un éxito, tanto entre los fans de la franquicia de videojuegos como entre la crítica y el público en general. La hiperviolenta adaptación de Simon McQuiod presenta un buen puñado de luchadores, e incluso deja la puerta a la aparición de otros icónicos personajes, como el carismático Johnny Cage, para el que los fans ya han elegido al actor perfecto.

Johnny Cage fue uno de los protagonistas -junto a Soya y Liu Kang- de la primera película de Mortal Kombat de 1995. Por eso fue tan sorprendente su notable ausencia en la nueva versión. Sin embargo, los minutos finales de la cinta cuenta con un gran cliffhanger en el que se insinúa su aparición en la presunta secuela.

Puesto que el filme no revela la cara de Cage, que sólo aparece en el póster, el fandom ya se ha puesto manos a la obra para elegir al candidato perfecto. Y a juzgar por las reacciones de Twitter, por el momento va ganando Ryan Reynolds, que gracias a cintas como Deadpool, El otro guardaespaldas o su pequeño papel en la saga Fast & Furious ha demostrado con creces que tiene tanto el carisma como la forma física necesaria para el rol.

ryan reynolds as johnny cage please 🤞🏼 — mamacita 🌶 (@eww_sabrina) April 27, 2021

Apparently people want Ryan Reynolds to play Johnny Cage in the next MK movie and as a Johnny Cage main I absolutely approve pic.twitter.com/RKVGVOcsK9 — Tea 🌙🔮 (@PumpkinTeacup) April 27, 2021

Campaign to make Ryan Reynolds Johnny cage for the next MK movie — Ganja Hashira 🍃🌿 (@Ball4Life305) April 26, 2021

@RyanReynolds can you play Johnny Cage cause Kano is dead and there isn’t anyone to carry that cast — Hombre de la Hora (@hotroddys) April 25, 2021

KANO ELIGE A JAMES MARSDEN

Sin embargo, la incorporación de Reynolds al reparto de Mortal Kombat 2 parece poco probable. Por suerte no es la única opción interesante que se ha propuesto para el papel de Johnny Cage. El luchador de la WWE The Miz ha expresado su deseo de dar vida al actor y luchador de la franquicia, e incluso ha conseguido el respaldo del creador de los videojuegos, Ed Boom.

Por otro lado, el actor Josh Lawson, que interpreta a Kano en el nuevo filme de Mortal Kombat, se decanta por otra estrella. Para él, el Johnny Cage perfecto no es otro que James Marsden, conocido por su interpretación en Westworld y por ser Cíclope en la trilogía original de X-Men de Fox.

"Lo dije antes y lo diré de nuevo. La única persona en la que sigo pensando, y que es amigo mío, es James Marsden", aseguró Lawson en una entrevista con MovieWeb. "No sé, tiene la misma energía que Johnny Cage. Tal vez me equivoque, pero se algo del tema. Tiene ese aspecto de estrella de Hollywood, y creo que podría lograrlo".

Por el momento, Warner Bros. no ha dado luz verde a la secuela de Mortal Kombat, pero a tenor de la reacción de los fans y de su recaudación en taquilla -con un ajustado presupuesto de 50 millones de dólares- una continuación del Torneo parece bastante segura.