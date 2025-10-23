Monstruo: ¿Ayudó Ed Gein realmente a capturar a Ted Bundy?

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

Inspirada en la vida y crímenes del infame asesino titular, Monstruo: La historia de Ed Gein no deja de ser una ficción. Aunque partiendo de una base real, la tercera entrega de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, al igual que sus predecesoras, incluye ciertos elementos cuya veracidad no está probada o que, directamente, son pura invención. Así, entre las preguntas que surgen tras ver los ocho capítulos de la serie, se encuentra la de si el Carnicero de Plainfield ayudó realmente a atrapar a Ted Bundy.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los dos últimos episodios de Monstruo: La historia de Ed Gein, el personaje encarnado por Charlie Hunnam se encuentra internado en un centro psiquiátrico tras su detención cuando recibe la visita del FBI, que lo considera la clave para resolver otro macabro caso en una trama que, según señala ScreenRant, recuerda a Mindhunter.

Aunque inicialmente se niega a ver a los agentes, Gein acaba entrevistándose con ellos, ofreciéndoles importante información sobre Ted Bundy como su 'modus operandi', su objetivo, el tipo de coche que conduce e incluso su nombre de pila. Posteriormente, cuando le llega la noticia de que Bundy ha sido detenido, se alegra, atribuyéndose el mérito.

No obstante, tal y como muestra la ficción, la colaboración con el FBI no es sino fruto de la imaginación del personaje, que pasa sus últimos días alucinando. En la vida real, Gein no ayudó a atrapar a ningún asesino. De hecho, la primera vez que Bundy fue arrestado fue debido a la sospecha de que su coche era robado, mientras que luego una mujer a la que había tratado de secuestrar lo identificó. Tras escapar de prisión, el asesino volvió a ser capturado en un control de tráfico. Más adelante, volvería a ser descubierto debido a un coche robado.

Uno de los directores de la serie, Max Winkler, explicó el sentido narrativo que tenía incluir la figura de Bundy. "Al presentar a Ted Bundy, era alguien que todos los asesinos podían estar de acuerdo en que era pura maldad: sin motivo, sin historia oscura, literalmente horrible", expresó en una entrevista concedida a Variety, argumentando que querían "mostrar realmente cómo era el mal en estado puro", alguien terrible incluso para otros criminales.