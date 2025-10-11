Las cifras que revelan si Superman de James Gunn ha sido un éxito... o un fiasco

MADRID, 11 Oct. (CulturaOcio) -

Superman es la cinta de superhéroes más taquillera del año, un logro nada desdeñable teniendo en cuenta que era la primera cinta del universo DC de James Gunn y Peter Safran, con la presión que eso significaba. No obstante, el desempeño en taquilla no es el único factor a tener en cuenta cuando se trata de medir el éxito o la rentabilidad de una película y conviene atender a otros datos, tal y como los últimos informes han sacado a relucir.

Tras su estreno en cines el pasado 11 de julio, Superman se mantuvo en salas 84 días, llegando a recaudar unos 615 millones de dólares a nivel global. Según Variety, el filme contó con un presupuesto de unos 225 millones de dólares que, sumados a los 125 millones destinados al marketing, dan lugar a un coste de 350 millones.

Teniendo en cuenta que, tal y como apunta Forbes, "las películas suelen repartir sus ingresos por taquilla al 50% con los propietarios de los cines, esto significa que los ingresos netos de Superman en taquilla ascienden a casi 308 millones de dólares", es decir la mitad y "por supuesto, esta cantidad no refleja los derechos de autor que se pagan ni otros gastos diversos relacionados con la película".

El medio estadounidense señala que, aun sin restar otros gastos, las ganancias netas de Superman estarían por debajo del coste de la producción y su comercialización. En todo caso, esto no quiere decir necesariamente que haya sido una pérdida de dinero para Warner Bros, ya que el estudio aún obtendrá ingresos por "el vídeo bajo demanda premium, el streaming de vídeo bajo demanda y otras fuentes como acuerdos de licencia o comercialización".

En este sentido, según señala ComicBook, la cinta de Gunn bien podría ayudar a aumentar las suscripciones a HBO Max, donde arrasa desde su llegada este septiembre. Y es que, en sus primeros 10 días en la plataforma, Superman acumuló 13 millones de visualizaciones, suponiendo la mayor audiencia de un estreno en dicho espacio de tiempo en HBO Max desde la llegada de Barbie en 2023.

Por otro lado, un claro indicativo de que el estudio confía en la dirección que está tomando el nuevo universo DC y que está satisfecho con el desempeño de su primer largometraje es el hecho de que ya se haya anunciado que el Kal-El de David Corenswet regresará en Man of Tomorrow (el hombre del mañana), cinta que aterrizará en los cines el 9 de julio de 2027.

Actualmente, el DCU se está expandiendo con la segunda temporada de El Pacificador (Peacemaker), mientras que Supergirl, película protagonizada por Milly Alcock en el papel de la rebelde prima de Superman que ya aparecía al final de la cinta de Gunn, llegará a las salas el 26 de junio de 2026.