Millie Bobby Brown, campeona olímpica en su nueva película

Millie Bobby Brown, estrella de la serie Stranger Things, está cerca de protagonizar su primer biopic. Bajo el título Perfect, se trata de una película que Gia Coppola (The Last Showgirl) prepara para Netflix sobre la gimnasta artística y campeona olímpica Kerri Strug.

Según informa Deadline, Brown está a punto de cerrar el acuerdo para unirse al proyecto como protagonista y también como productora junto a Nik Bower y Thomas Benski. Coppola dirigirá el filme a partir de un guion de Ronnie Sandahl, responsable del libreto de Borg McEnroe. La película.

Conocido como las Siete Magníficas, el equipo femenino estadounidense de gimnasia artística ganó su primera medalla de oro por equipos en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Además, Strug se hizo con el oro individual en salto a pesar lesionarse el tobillo. La imagen del entonces entrenador del combinado estadounidense, Béla Károlyi, llevando a la atleta al podio se convirtió en un momento emblemático de aquellos Juegos Olímpicos.

El proyecto supone un nuevo capítulo en la estrecha y muy fuctífera colabración entre Brown y Netflix después de que Stranger Things, serie que pronto estrenará su quinta y última temporada en la plataforma, la catapultara al estrellato. La joven actriz también ha protagonizado la saga de películas Enola Holmes, que tiene pendiente el estreno de su tercera entrega, y los filmes Damsel y Estado Eléctrico, todos ellos de Netflix.

Gia Coppola, nieta del director Francis Ford Coppola y sobrina de la cineasta Sofia Coppola, ha dirigido filmes como Palo Alto y Mainstream, además de varios videoclips para cantantes como Carly Rae Jepsen o Halsey. Su película más reciente, The Last Showgirl, protagonizada por Pamela Anderson, ganó en 2024 el Premio Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián.