Millie Bobby Brown estuvo a punto de abandonar tras ser rechazada en Juego de tronos

Millie Bobby Brown es una de las actrices jóvenes con un futuro más prometedor gracias a series como Stranger Things, donde interpretó a Once, o más recientemente películas como Enola Holmes. Sin embargo, la intérprete fue rechazada en el casting de Juego de tronos y ha confesado que, de hecho, tras ese varapalo estuvo a punto de dejar la interpretación.

La carrera de Brown no ha parado de crecer desde que comenzó en 2016 en Stranger Things. Poco después también protagonizó Godzilla: Rey de los Monstruos, y también estará en su secuela Godzilla vs Kong. Además, ha obrado como productora en Enola Holmes, como primer paso para comenzar también a hacer carrera detrás de las cámaras. Pero antes de eso, estuvo a punto de optar por otra profesión.

En una reciente entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon la protagonista de Enola Holmes reveló que, cuando estaba comenzando su carrera, tuvo muchos rechazos en actuaciones, pero sin duda la que más le dolió fue su casting para Juego de tronos. "Creo que estaba muy desanimada por el rechazo, es algo que le digo a todo el mundo", explicó.

"Esta industria está llena de rechazos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recibes el no, muchos no, antes de obtener un sí", continuó Brown. "Estaba haciendo audiciones para anuncios, para cualquier cosa en realidad. Luego hice la prueba para Juego de tronos, y también recibí un no".

"Es entonces cuando pensé que 'este mundo es muy difícil', porque supongo que realmente quería ese papel. Así que hice un último intento, en una serie de Netflix llamada Montauk", sentenció la joven actriz, orgullosa de que el exigente mundo de la industria cinematográfica no dejase que olvidase sus sueños.

Más tarde, Montauk pasó a titularse Stranger Things, y como suele decirse, el resto es historia. Pero antes, fue rechazada en Juego de tronos. En anteriores entrevistas Brown ha revelado que fue el papel de Lyanna Mormont para el que hizo la prueba de cámaras, rol que finalmente acabó siendo para Bella Ramsey, se convirtió en uno de los favoritos de los fans.