12 imperdonables agujeros de guion de Juego de tronos

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

El 19 de mayo de 2019 se estrenaba el último episodio de Juego de tronos. Para deleite o decepción de los fans, la serie ambientada en los Siete Reinos llegaba a su fin tras diez largos años, ocho temporadas, 59 premios Emmy y un fenómeno fan difícil de superar. Pero eso no significa que sea perfecta.

A lo largo de sus ocho temporadas, Juego de tronos demostró ser una serie densa y, en ocasiones, compleja. Dada su retorcida narrativa, especialmente en sus primeras temporadas, su enorme elenco de personajes y su mundo en constante expansión, tras un final que muchos tacharon de precipitado hubo bastantes tramas que quedaron inconclusas o no lo suficientemente bien argumentadas.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Repasamos 12 de esos agujeros de guion que, si bien en su momento pasaron desapercibidos a causa de la emoción, en un segundo visionado son difíciles de obviar.

LOS DIOSES DEL MATRIMONIO STARK

Antes de la impactante Boda Roja, Robb y Talisa son casados por un Septón de los Siete Dioses, e incluso recitan sus votos de la manera tradicional de ésta religión. El Stark lo hace pese a estar prometido con la hija de Walder Frey, lo que finalmente lleva a la traición de éste y a la sangrienta emboscada.

El problema es que Robb, como todos los Stark, cree en los Dioses Antiguos, mientras que Talisa creció en Volantis, donde ambas religiones eran casi desconocidas. Y aun así parecen conocer las tradiciones de los Siete sin problema. ¿Un cambio de creencia repentino? ¿O quizás tienen estudios superiores en teología?

INMUNIDAD A LAS PUÑALADAS EN EL ESTÓMAGO

Dado que la serie nunca ha tenido miedo de matar a sus personajes, ya sean principales o secundarios, cualquiera habría pensado que varias puñaladas en el estómago serían causa de muerte en Juego de tronos. Pero parece que no es así.

En la 6ª temporada, Arya sobrevive milagrosamente a su pelea con Waif durante su huida del templo de los Hombres Sin Rostro, tras recibir varias heridas en el abdomen. Más tarde, en la 8ª temporada, es Jaime Lannister quien hace lo propio tras su enfrentamiento con Euron Greyjoy. Al menos el tiempo suficiente para reunirse por última vez con Cersei.

LOS BARCOS HECHOS CON... ¿ROCAS?

Cuando Euron Greyjoy usurpó el Trono de las Islas del Hierro le dijo a sus hombres "construidme mil barcos y os daré el mundo". Y en la última temporada el rey tuvo su flota. El problema es que tal y como el propio Euron asegura, en las Islas del Hierro sólo hay "rocas y pájaros". ¿De dónde sacaron entonces sus hombres la madera necesaria para los navíos?

LOS PERROS QUE DESAPARECEN

Cuando Theon y Sansa escapan de Ramsay por los bosques de Invernalia, rápidamente son atrapados por los hombres y perros del psicópata Bolton. Por suerte Brienne y Pod llegan en el momento justo para despachar a los soldados. El problema es que los fieros perros que les acompañaban han desaparecido, ¿asustados quizás por el fragor de la batalla?

LA CORONA DE ORO EXPRESS

Ya en la 1ª temporada se colaron algunos agujeros, que más que de la propia trama son científicamente imposibles. Cuando Khal Drogo derrite el oro para ponerle a Viserys su ansiada corona, el Targaryen muere en un sufrimiento agónico a causa del metal fundido. El problema es que el oro se funde, primero a mucha más temperatura, y segundo mucho más lento. Pero parece que el Dothraki tenía mucha prisa.

LOS DOTHRAKI SE MULTIPLICAN

Al principio de la Batalla de Invernalia, la primera línea de ataque contra los caminantes blancos la forma el ejército Dothraki. Y pese a portar espadas llameantes son masacrados por las hordas del Rey de la Noche hasta que sólo unos pocos quedan vivos. Sin embargo, en los tres últimos episodios, el ejército de salvajes vuelve a ser igual de numeroso. ¿Cómo es posible, si supuestamente vienen de las tierras más allá de los Siete Reinos?

EL FUEGO VALYRIO DE DESEMBARCO DEL REY

Personajes como Varys, Meñique o Jaime Lannister se han jactado de conocer todos los secretos y recovecos de Desembarco del Rey. Sin embargo, ninguno pensó que sería buena idea limpiar las reservas subterráneas de Fuego Valyrio antes de que ocurriese una tragedia.

Aunque las reservas se mencionan en la Batalla de Aguas Negras, dando a entender que podría haber más cantidad del fuego mágico escondido en la ciudad, nadie vuelve a hacer ninguna referencia hasta que de repente Cersei lo utiliza para destruir el Septón de Baelor. Qué curioso que nadie pensase en ello en varios años.

LAS SERPIENTES DE ARENA SE TELETRANSPORTAN

Las Serpientes de Arena demostraron ser unas fieras guerreras capaces de causar bajas importantes... y quizás también de teletransportarse. Porque, aunque al final de la 5ª temporada se ve que están en el muelle cuando Jaime, Bronn, Trystan Martell y Mycerla zarpan hacia Dorne, al principio de la 6ª mágicamente aparecen en el barco de Trystan para matarle. ¿Cómo han llegado hasta allí? Es físicamente imposible.

LA INTERMITENTE PUNTERÍA DE EURON

Durante el ataque de Daenerys a Desembarco del Rey en los últimos episodios, Euron es capaz de matar a Rhaegal de un único disparo certero con un escorpión desde un barco en movimiento. Sin embargo, poco después es incapaz de acertar a Drogon -qu además es el dragón más grande de los tres- ni con toda una flota cargada de ballestas. ¿Se le ha olvidado cómo disparar? ¿O fue pura suerte que matase al pobre Rhaegal?

EL TIEMPO Y EL ESPACIO SON RELATIVOS

Con tantas tramas y personajes como propone Juego de tronos, las primeras temporadas mostraron que los viajes entre, por ejemplo, Invernalia y Desembarco del Rey eran largos y tediosos. Sin embargo, en las últimas temporadas los guionistas han parecido olvidarlo, ya que prácticamente de un capítulo a otro los protagonistas son capaces de recorrer inmensas distancias para estar en el momento y el lugar adecuados. Siempre claro, a petición de la trama, no de las leyes del espacio y el tiempo.

PROFECÍAS QUE NO LLEVAN A NINGÚN SITIO

Durante los diez años que estuvo en emisión, Juego de tronos suscitó innumerables teorías fan, muchas de ellas en las distintas profecías que fue presentando la serie. Sin embargo, la gran mayoría de éstas palabras proféticas no se cumplieron, ni siquiera se volvieron a mencionar antes del final.

La última temporada no confirmó ninguna de las profecías. Nunca se llegó a saber si Daenerys podía tener hijos, Arya no mató a nadie con los ojos verdes, Cersei no fue asesinada por el valonqar (murió aplastada por las rocas), y Azor Ahai o Príncipe Que Fue Prometido no se vuelve a mencionar nunca más.

¿DE QUÉ SIRVE YA LA GUARDIA DE LA NOCHE?

Como castigo por matar a la Madre de Dragones, Jon Snow es desterrado de nuevo a la Guardia de la Noche, justo donde comenzó su viaje. El problema es que los Cuervos se crearon para proteger la frontera con los salvajes -ahora en paz gracias al propio Jon- y para contener a los Caminantes Blancos, aniquilados por Arya al matar al Rey de la Noche. ¿Cuál es la misión de la Guardia ahora?

En la última escena Jon se aleja con Tormund y Fantasma hacia las tierras libres. Esto podría significar que va camino a convertirse en el Rey Más Allá del Muro, y que la Guardia de la Noche ya no existe. Pero claro, esto hay que imaginárselo, porque la serie no da más respuesta.