Stranger Things 4 confirma el regreso al Mundo del Revés con una reveladora imagen

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Stranger Things ha retomado la producción de su cuarta temporada. Desde su estreno en 2016, la serie ha combinado con éxito la nostalgia, la aventura y el terror de los 80, en gran parte gracias a la relación entre los poderes de Eleven (Millie Bobby Brown) y el Mundo del Revés. El personaje abrió accidentalmente una puerta a esta dimensión alternativa, que volverá a aparecer en los nuevos capítulos.

La cuenta oficial en Twitter de la serie ha publicado una imagen que confirma que han reanudado la producción. En la foto del set se puede ver una claqueta frente a lo que parece ser un reloj en una sala poco iluminada. "Mientras tanto, en el Mundo del Revés...", se puede leer junto a la instantánea.

meanwhile in the upside down... pic.twitter.com/BtPlMjy0pS