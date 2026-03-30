Miley Cyrus cierra la puerta al reboot de Hannah Montana: "Chica, ya estoy cansada" - ADMEDIA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Disney+ Hannah Montana: Especial 20 Aniversario, una entrevista exclusiva a Miley Cyrus que "revisita los momentos, la música y los recuerdos que definieron una era" dos décadas después del estreno de la serie en Disney Channel. Sin embargo, la artista ha subrayado que este reencuentro con uno de los personajes más icónicos de su carrera no implica una resurrección de Hannah Montana en forma de reboot.

"Chica, ya estoy cansada. Todo esto ya ha sido mucho", sentencia Cyrus en una entrevista con Variety, donde rebaja las expectativas sobre un reboot de Hannah Montana con una respuesta tan directa como reveladora. De este modo, la cantante celebra el legado de la serie, pero reconoce que no contempla a corto plazo una nueva etapa del fenómeno que la convirtió en estrella mundial.

#MileyCyrus credits Variety for making the anniversary special happen. She also shoots down plans for a #HannahMontana reboot: “Girl, I'm tired. This has already been a lot.” pic.twitter.com/RnaIfwNOMe — Variety (@Variety) March 24, 2026

"Miley ofrece una visión íntima de la creación de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop y del impacto duradero que la serie y el personaje han tenido en los fans de todo el mundo. Con nostalgia y una nueva perspectiva, Cyrus revive los momentos, la música y los recuerdos que definieron una época", señala la sinopsis oficial del especial en el que los espectadores también podrán disfrutar de imágenes de archivo nunca antes vistas, la presencia de invitadas especiales como Selena Gómez y de una actuación musical de Cyrus.

🚨 HANNAH MONTANA PERFORMS BEST OF BOTH WORLDS. INSANE. pic.twitter.com/uOMf2It1og — Miley Official (@MileyCyrusBz) March 24, 2026

MILEY CYRUS, AGRADECIDA CON LOS FANS DE HANNAH MONTANA

"Hannah Montana siempre formará parte de quien soy. Lo que empezó como una serie de televisión se convirtió en una experiencia compartida que dio forma a mi vida y a la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión", apuntó Cyrus en un comunicado oficial difundido por Disney, donde subrayó que "el hecho de que siga significando tanto para la gente después de todos estos años es algo de lo que me siento muy orgullosa".

"Este Hannahversary es mi manera de celebrar y dar las gracias a los fans que han estado a mi lado durante 20 años", concluyó la cantante.

Estrenada en 2006, Hannah Montana se emitió durante cuatro temporadas y llevó al estrellato a Cyrus, además de consolidarse como una de los proyectos más importantes de la era dorada de Disney Channel. La serie obtuvo cuatro nominaciones a los Emmy y dio lugar a títulos derivados como Hannah Montana y Miley Cyrus: Lo mejor de ambos mundos, en concierto y Hannah Montana: La película, además de una discografía de gran impacto comercial asociada a la franquicia.