Miley Cyrus vuelve a los cines con la película de Hannah Montana en los Yelmo

Archivo - RELEASE DATE: April 10,2009 . MOVIE TITLE: Hannah Montana: The Movie. STUDIO: Walt Disney Pictures. - WALT DISNEY PICTURES / ENTERTAINMENT PICTURES / CO

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

Los días 27, 28 y 29 de marzo Hannah Montana: La Película volverá a la gran pantalla de la mano de Cine Yelmo. El largomentraje protagonizado por Miley Cyrus se podrá visionar en versión original subtitulada en español en distintos cines de la compañía repartidos por toda España en el marco de +Que Cine, la ventana de contenido alternativo de Yelmo.

Estrenada en 2006, la serie de Hannah Montana se emitió durante cuatro temporadas y llevó al estrellato a Cyrus, además de consolidarse como una de los proyectos más importantes de la era dorada de Disney Channel. La serie obtuvo cuatro nominaciones a los Emmy y dio lugar a títulos derivados como Hannah Montana y Miley Cyrus: Lo mejor de ambos mundos, en concierto y Hannah Montana: La película que llevó el fenómeno a la gran pantalla y consolidó su enorme impacto cultural y comercial.

Las entradas para este regreso a los cines, que coinicide con el 20 aniversario de la franquicia, ya están disponibles en venta anticipada en la página web y app de Cine Yelmo.

DÓNDE VER HANNAH MONTANA: LA PELÍCULA

La Comunidad de Madrid concentrará una de las mayores presencias de salas, con sesiones en CY Ideal, CY Islazul, CY TresAguas, CY Plenilunio, CY La Vaguada, CY Plaza Norte 2, CY Rivas H2O, CY Planetocio y CY Premium Parque Corredor.

En Cataluña, las proyecciones se concentrarán en la provincia de Barcelona, donde podrá verse en CY Premium Westfield La Maquinista, CY Premium Sant Cugat, CY Baricentro y CY Premium Castelldefels. Además, en la Comunidad Valenciana habrá sesiones en Valencia (CY Mercado de Campanar y CY VidaNova Parc) y en Alicante (CY Puerta de Alicante y CY Vinalopó).

El filme llegará a varias ciudades de Andalucía, con presencia en Málaga (CY Vialia Málaga, CY Plaza Mayor y CY Rincón de la Victoria), Sevilla (CY Premium Lagoh y CY Área Sur), Almería (CY Gran Plaza y CY Torrecárdenas), Cádiz (CY Premium Bahía Sur y CY Puerta Europa) y Jaén (CY Premium Jaén Plaza).

En el Principado de Asturias, el público podrá disfrutarla tanto en Oviedo (CY Los Prados) como en Gijón (CY Ocimax), mientras que en Cantabria estará disponible en Santander (CY Premium Peñacastillo).

Las Islas Canarias también formarán parte de este reestreno, con sesiones en Santa Cruz de Tenerife (CY Meridiano y CY La Villa de Orotava) y en Las Palmas (CY Premium Alisios, CY Vecindario y CY Las Arenas).

El reestreno también llegará a Extremadura, con pases en Badajoz (CY Premium El Faro), y a Galicia, donde estará presente en Vigo (CY Vigo) y Lugo (CY As Termas).

En Castilla-La Mancha, la cita tendrá lugar en Albacete (CY Imaginalia), mientras que en La Rioja se proyectará en Logroño (CY Premium Berceo) y en Castilla y León podrá verse en Valladolid (CY Premium Vallsur).

Finalmente, el recorrido se completa con Navarra, donde llegará a Pamplona (CY Itaroa), y el País Vasco, con proyecciones en Vizcaya (CY Artea y CY Megapark) y en Vitoria (CY Boulevard).