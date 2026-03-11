Miley Cyrus, presa de la nostalgia en el tráiler del especial 20.º aniversario de Hannah Montana en Disney+

Miley Cyrus, presa de la nostalgia en el tráiler del especial 20º aniversario de Hannah Montana en Disney+ - DISNEY+

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Miley Cyrus regresa como Hannah Montana en un especial del 20.º aniversario de la serie que llegará a Disney+ el 24 de marzo. La cantante y también actriz ha compartido ahora un tráiler donde muestra lo que significó el papel que la catapultó al estrellato y que marcó a toda una generación.

"Me estoy emocionando", afirma Cyrus al inicio del adelanto mientras recorre un pasillo que conduce al decorado de lo que fue la casa de su personaje en la serie Hannah Montana. Seguidamente, la artista musical aparece divirtiéndose mientras baila junto a su padre, el cantante de country y también actor, Billy Ray Cyrus, en el set.

"Esta serie definió a toda una generación. Este aniversario es para ellos, para nosotros", confiesa la cantante en una escena junto a la presentadora del podcast Call Her Daddy, Alex Cooper. Instantes después, las imágenes muestran a una legión de fans y a Cyrus de nuevo interpretando a Hannah Montana sobre los escenarios.

Happy Hannah-versary! The Hannah Montana 20th Anniversary special premieres March 24 on Disney+. #HannahMontana20 pic.twitter.com/u0CkpF4bTJ — Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 10, 2026

Por otro lado, el especial, que se grabará con público en directo, también mostrará a los espectadores imágenes inéditas y recreaciones del set, además de repasar algunos de los momentos más icónicos de la ficción e incluso, según Disney, "detalles familiares que vuelven a situarse en el centro de atención".

Estrenada en 2006, Hannah Montana tuvo cuatro temporadas, finalizando en 2011. La serie, que obtuvo cuatro nominaciones al Emmy a mejor programa infantil, seguía los pasos de Miley Stewart, una adolescente que vivía en Malibu, California, y que vive una doble vida como la cantante Hannah Montana.

El personaje alcanzó una gran popularidad entre el público infantil y preadolescente, y el éxito de la ficción propició durante su temporada 3 un largometraje, Hannah Montana: La película, estrenada en 2009. Además de Cyrus, la serie también contó en su elenco con Emily Osment, quien interpretó a Lilly Truscott, la mejor amiga de Hannah; Mitchel Musso, que dio vida a Oliver Oken, uno de sus amigos más cercanos; y Billy Ray Cyrus, padre en la vida real de Miley, que encarnó a su progenitor en la ficción, Robby. Por su parte, Jason Earles interpretó a su hermano, Jackson.

Asimismo, fueron muchos los célebres rostros del panorama musical que se dejaron caer a lo largo y ancho de las cuatro temporadas de Hannah Montana. Entre los más memorables se encuentran la cantante Dolly Parton, Selena Gomez, los Jonas Brothers, el actor y exestrella de la WWE Dwayne Johnson, el cómico Larry David, la actriz Ashley Tisdale, y la estrella de High School Musical, Corbin Bleu.