¿ Por Qué Emily Osment, La Mejor Amiga De Hannah Montana, No Está En Especial 20 Aniversario? - DISNEY+/CBS

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

Hannah Montana: Especial 20 aniversario ya está en Disney+. Selena Gómez, Tish Cyrus-Purcell o la cantante Chappell Roan son algunas de las estrellas que han desfilado por este programa, en el que Miley Cyrus repasa sus momentos más estelares de la serie que la catapultó a la fama. Pero el especial también ha estado marcado por una notable ausencia: la de Emily Osment. La actriz ha explicado por qué no ha regresado en esta celebración de la icónica ficción.

"Hannah Montana cambió mi vida; me inculcó un respeto duradero por este tipo de comedia y me enseñó disciplina, paciencia, sentido del ritmo y respeto al trabajar en un entorno de adultos siendo tan joven. A lo largo de los años he conocido a miles de fans de HM, fans que ahora tienen hijos que ven esta serie y fans que, literalmente, trabajan a mi lado cada día, como Montana", comienza diciendo Osment en Instagram.

"Él se ha visto todos los episodios, no os dejéis engañar", continúa, refiriéndose a su joven compañero en el set de El primer matrimonio de Georgie y Mandy, spin-off de El joven Sheldon. "No puedo expresar lo que significan para mí vuestros dulces mensajes y lo afortunada que me siento por haber formado parte de este gigantesco programa de televisión, único en una generación", añade.

"Gracias por dejarme entrar en vuestros salones y espero seguir allí dentro de muchos años. Nunca estaría donde estoy sin vosotros, trabajando en otra preciosa serie que amo con todo mi corazón. De todo corazón, ¡GRACIAS! Lilly", explicó.

Así, con estas palabras, Osment, quien interpretó en Hannah Montana a Lilly Truscott, la mejor amiga de la protagonista confirma que su ausencia en este especial 20 aniversario de la ficción se debe a su compromiso con la serie de El primer matrimonio de Georgie y Mandy. No obstante, hubo otras apariciones destacadas, como la de Billy Ray Cyrus, quien es el padre de Miley tanto en la vida real como en la serie de Disney Channel.