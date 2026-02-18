Miley Cyrus confirma el regreso de Hannah Montana, que ya tiene fecha en Disney+: "Volviendo a donde todo empezó"

Miley Cyrus confirma el regreso de Hannah Montana, que ya tiene fecha en Disney+ - DISNEY

MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

El 24 de marzo llega a Disney+ el especial 20 aniversario de Hannah Montana, una producción que contará con el regreso de Miley Cyrus y conmemorará el impacto cultural de la serie veinte años después de su estreno en Disney Channel. Grabado con público en directo, el programa se articulará en torno a una entrevista en profundidad con la artista, que "revisitará los momentos, la música y los recuerdos que definieron una era".

"Hannah Montana siempre formará parte de quien soy. Lo que empezó como una serie de televisión se convirtió en una experiencia compartida que dio forma a mi vida y a la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión", apunta Cyrus en un comunicado oficial difundido por Disney, donde subraya que "el hecho de que siga significando tanto para la gente después de todos estos años es algo de lo que me siento muy orgullosa". "Este Hannahversary es mi manera de celebrar y dar las gracias a los fans que han estado a mi lado durante 20 años", concluye la cantante.

Cyrus también ha festejado el anuncio en redes sociales con un mensaje en X. "Volviendo a donde todo empezó. El especial del 20º aniversario de Hannah Montana se estrena el 24 de marzo en Disney+", reza el texto que acompaña a un teaser de 17 segundos. En él, la cámara se centra en unas botas negras de tacón dorado de estética inequívocamente asociada a Hannah para luego rematar con el logo de la producción.

Going back to where it all began. 🖤 The Hannah Montana 20th Anniversary Special premieres March 24 on @DisneyPlus. #MileysMemories pic.twitter.com/nC0dK9xqcE — Miley Cyrus (@MileyCyrus) February 17, 2026

El especial, una entrevista extensa y exclusiva con Cyrus, estará presentado por Alex Cooper, cofundadora del podcast Call Her Daddy. Según la información oficial, la conversación ofrecerá una mirada íntima al nacimiento de uno de los personajes más reconocibles de la cultura pop reciente y al eco que la serie y su protagonista han mantenido entre varias generaciones de espectadores. Además del repaso a hitos del programa, el especial incorporará material de archivo nunca visto y recreará escenarios emblemáticos de Hannah Montana.

"Hannah Montana abrió la puerta para que muchos fans se atrevieran a soñar a lo grande, cantar con fuerza y abrazar todas sus facetas, por eso su legado sigue brillando a través de generaciones", asegura Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, que añade que "colaborar con Miley en este especial es un sueño y queremos que sea una carta de amor para los fans, que siguen siendo tan apasionados hoy como lo eran cuando la serie se estrenó hace casi 20 años".

Estrenada en 2006, Hannah Montana se emitió durante cuatro temporadas y llevó al estrellato a Cyrus, además de consolidarse como una de los proyectos más importantes de la era dorada de Disney Channel. La serie obtuvo cuatro nominaciones a los Emmy y dio lugar a títulos derivados como Hannah Montana y Miley Cyrus: Lo mejor de ambos mundos, en concierto y Hannah Montana: La película, además de una discografía de gran impacto comercial asociada a la franquicia.

De cara al aniversario, Disney+ habilitará a partir del 19 de febrero una emisión ininterrumpida de las cuatro temporadas de Hannah Montana y sus proyectos derivados, al tiempo que destaca que el catálogo de la serie acumula más de 500 millones de horas reproducidas en la plataforma a nivel global.