Miley Cyrus y Selena Gómez "hacen las paces" en Hannah Montana: Especial 20 aniversario - DISNEY+

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Disney+ Hannah Montana: Especial 20 aniversario. El programa, en el que Miley Cyrus repasó sus momentos más memorables de la icónica serie que la catapultó a la fama, contó con varias estrellas invitadas, entre ellas, Selena Gómez. La cantante encarnaba en la ficción a la rival musical de Hannah, Mikayla, y ambas artistas recordaron con cariño (y algo de sorpresa) dicha enemistad en la pantalla.

Sentadas en el memorable sofá verde de la casa de la familia Stewart, en un plató que recreaba fielmente los escenarios de la serie, Cyrus y Gómez hablaron de los viejos tiempos. "Recuerdo llevar ese maquillaje azul tan raro", rememoró Gómez, haciendo referencia a un capítulo de la segunda temporada en el que su personaje participaba en una película de ciencia ficción. "Recuerdo haberme sentido fea con eso", apuntó.

Repasando la rivalidad entre las dos cantantes en la ficción, el especial mostró un fragmento especialmente significativo en el que intercambiaban pullas, con Mikayla llegando a acusar a Hannah de "rellenarse el sujetador". "¡Somos bastante malas! No creo que hoy en día se salieran con la suya diciendo ni la mitad de eso [en Disney Channel]", expuso Gómez tras ver el vídeo y, dirigiéndose a su compañera con la mano tendida, reconoció que habían sido comentarios crueles. "Ahora podemos hacer las paces", replicó Cyrus entre risas.

Selena Gomez surprises Miley Cyrus in the “Hannah Montana 20th Anniversary Special.” pic.twitter.com/U1WrmQdTES — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) March 24, 2026

En los escasos minutos que ambas artistas compartieron en el especial, estas se dirigieron también al vestidor de Hannah Montana, donde a Gómez le esperaba el característico gorro de felpa rojo de su personaje.

CYRUS Y GÓMEZ ALABARON LA INFLUENCIA DE LA OTRA EN LA CULTURA POP

Cuando Cyrus y Gómez se despedían, la primera comentó que iba a cantar 'This Is the Life', que fue el primer tema que interpretó como Hannah Montana. "Tenía el álbum completo de Meet Miley; era como mi vida", reveló Gómez. "Tú creaste cultura, cariño", le dijo, a lo que esta respondió con un "y tú también", chocándole la mano.

Las actrices y cantantes fueron de los rostros más representativos de Disney Channel en la década de los 2000 (aparte de aparecer en Hannah Montana, cabe recordar que Gómez protagonizaba su propia serie, Los magos de Waverly Place). Tanto Gómez como Cyrus tuvieron una relación sentimental con Nick Jonas y, en su día, los medios y fans alimentaron los rumores de una rivalidad más allá de las pantallas.

Aparte de con la visita de Gómez, el especial de Hannah Montana contó con otras apariciones estelares como la de los padres de Cyrus, Billy Ray Cyrus (que también encarnó al padre de Miley en la serie de Disney Channel) y Tish Cyrus-Purcell o la de la cantante Chappell Roan.