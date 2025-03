¿Mención Al Padre De Spider-Man En Daredevil: Born Again 1X03?

Además de ir dejando ilustres víctimas a su paso, en su recién iniciado caminar por Disney+ Daredevil: Born Again está regalando no pocos guiños al Universo Marvel. Y entre ellos, en el tercer capítulo hay una fugaz referencia que podría tener como protagonista a Spider-man... pero en su variante de Miles Morales.

La tercera entrega se centra, en gran parte, en el juicio sustanciado contra Héctor Ayala, el personaje al que da vida Kamar de los Reyes, actor que falleció en diciembre de 2023 a los 56 años a causa de un cáncer, por matar un policía.

Con Matt Murdock como abogado, Ayala finalmente es declarado inocente pero en el juicio el letrado decide revelar ante el jurado, y por tanto ante toda la opinión pública la identidad secreta de Reyes, que es el justiciero también conocido como White Tiger.

Matt toma esta arriesgada decisión en un momento de desesperación, para intentar volcar un juicio que parecía perdido a su favor y demostrar que Reyes es un hombre preocupado por la comunidad. Así, Murdock recuerda que en no pocas ocasiones el acusado se ha jugado la vida para defender a sus vecinos... y también a policías.

"Agente Reyes, agente Wong, agente Morales, agente Grant...", enumera el abogado recordando los policías que White Tiger ha salvado. Y en este repaso de agentes es donde muchos fans creen haber descubierto una referencia a Miles Morales, concretamente a su padre.

Y es que, como bien sabrán los seguidores marvelitas más versados en esta variante de Spider-Man, el padre de Miles es Jeff Morales, agente de la Policía de Nueva York. De ser cierto, algo que posiblemente nunca se confirme, este sería una nueva referencia dentro del UCM a Morales.

La primera tuvo lugar en el Spider-Man: Homecoming, la primera película de Tom Holland como protagonista de la saga en la que aparece el personaje de Aaron Davis, el tío de Miles Morales en los cómics al que dio vida Donald Glover y que en los cómics es el villano conocido como Merodeador (Merodeador). Otro presunto guiño llegó en Spider-Man: No Way Home, cuando al final de la película Peter Parker se muda a otro hogar tras la muerte de May y se escucha a sus vecinos... que tienen un hijo llamado Miles.

Sea como fuere, parece que la llegada del Spider-Man de Miles Morales al UCM es inevitable y todo apunta a que tendrá lugar a medio plazo, aunque con Marvel nunca se sabe.