El nuevo Thanos de What If enloquece los fans de Marvel: "¡Quién lo iba a pensar!"

El segundo episodio de '¿Qué pasaría si....? (What If...?)' ha causado sensación entre el fandom marvelita. El regreso de Chadwick Boseman, quien se despide de T'Challa en la ficción de animación de Marvel para Disney+, ha encandilado a los seguidores, aunque no ha sido lo único. La vuelta de Thanos, reconvertido en adorable aliado, ha dejado perplejo al público, que no ha dudado en abrazar calurosamente a esta versión. "Quién iba a pensar que nos iba a caer tan bien", ha comentado un seguidor en redes.

El 1x02 de la ficción ha planteado la hipótesis de qué hubiera pasado si T'Challa hubiera sido llevado por Yondu a la galaxia, siendo este Star-Lord y líder de los Guardianes de la Galaxia. Este cambio provoca algo que nadie hubiera previsto: logra evitar el plan genocida de Thanos mediante la palabra y evitando la violencia.

Este cambio hace que Thanos se convierta en amigo y aliado de T'Challa, pues fue este quien le hizo ver que había mejores maneras de salvar el universo que eliminando a la mitad la población de toda la galaxia. Este giro ha provocado que el público conozca una faceta desconocida del Titán, siendo un personaje completamente nuevo, así como también su hija adoptiva, Nébula.

Y es que, liberado de su obsesión por hacerse con las Gemas del Infinito para llevar a cabo su lunático plan -acabar con la mitad de las vidas para hacer sostenible los recursos del universo- lo cierto es que Thanos es un tipo bastante simpático, valiente, leal... e incluso adorable en ocasiones.

El fandom ha respondido muy positivamente a esta reconversión. "Todos amamos esta versión", compartía una seguidora en Twitter. "Thanos feliz con un perrito es lo más bonito que verás hoy", escribía otro fan. "Esta versión me ha hecho gritar. Thanos bueno. ¡Dios mío!", compartía otro.

Y pensar que T'Chala habría salvado a la tierra del chasquido de Thanos con su gran poder de convencimiento. #WhatIf pic.twitter.com/cxHXvxd2ox — Fabiana AC 🇵🇪 (@fabiana_dac) August 18, 2021

#WhatIf

Los vengadores al enterarte que T'challa hizo recapacitar a Thanos: pic.twitter.com/5Iati2YGZd — ᱬ𝖺𝗃𝗈⎈ (@majo_orc) August 18, 2021

ODIAMOS al Thanos de nuestro Universo.

Y AMAMOS al Thanos del otro Universo.#WhatIf pic.twitter.com/NF89Exf8mW — Alexander Núñez (Ander - Es Lo Que Hay) (@TheAlexkzAnder) August 18, 2021

#WhatIf spoilers

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

La verdad esto esta súper bien pensado, si alguien podría haber logrado que Thanos escuchara razones, ese era T'Challa pic.twitter.com/RUVTfs17Gn — c4pt4in root ⊗✨🥂 (@Lucy_ofMidgard) August 18, 2021

Considerado uno de los villanos más poderosos de los cómics y convertido en el gran antagonista de la Saga del Infinito del UCM, esta variante amigable del Titán Loco ya ha hecho que haya fans que pidan que reaparezca. Teniendo en cuenta que el multiverso está desatado, quién sabe si Kevin Feige y los demás creativos de Marvel Studios deciden reconvertir al Titán Loco en un superhéroe.

