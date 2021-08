¿Es What If la puerta de entrada de Los 4 Fantásticos al Multiverso Marvel?

MADRID, 16 Ago. (CulturaOcio) -

Aunque todavía no tiene fecha de estreno, Marvel Studios ya trabaja en una película de Los 4 Fantásticos dentro de su Universo Cinematográfico. La llegada de Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Johnny Storm al UCM es una esperada incorporación que podría haber comenzado a gestarse gracias a la última producción de la compañía, ¿Qué pasaría si...? (What if...?).

La primera serie de animación de Marvel Studios cuenta con un singular narrador, Uatu, conocido por los espectadores como El Vigilante. Aunque su presentación oficial dentro de este universo fue en un pequeño cameo en Guardianes de la Galaxia Vol. II, en ¿Qué pasaría si...?, los espectadores han podido descubrir cuál es el rol de este semi-dios dedicado exclusivamente a observar sin intervenir las diferentes versiones de la Tierra en el Multiverso.

En las viñetas, la historia de Los 4 Fantásticos está muy ligada a la del Vigilante, en tanto que la primera aparición de esta criatura fue en el número 13 de esta familia de héroes, publicado en abril de 1963. A pesar de tener órdenes de no intervenir en los acontecimientos de los mortales, en esta historia, Uatu detiene la lucha entre los protagonistas y el villano conocido como Red Ghost.

Además, en los cómics ha aparecido dentro de las aventuras de una infinidad de personajes, como Hulk, Silver Surfer, el Capitán Marvel o Los Vengadores, llegando a ser el eje central de un arco argumental que giró en torno a la investigación de su asesinato.

Aunque es posible que la participación de este personaje esté exclusivamente ligada al Multiverso y no tenga nada que ver con la llegada de los Cuatro Fantásticos, cabe recordar que es ya el segundo personaje vinculado estrechamente al equipo encabezado por Reed Richards si se tiene en cuenta que Loki sirvió de presentación para Kang el Conquistador. Aunque todavía no se haya dicho oficialmente en el UCM, este villano es descendiente de Mr. Fantástico en los cómics, lo que significa que la aparición del grupo de superhéroes podría llegar antes de lo esperado.

Mientras tanto, los fans de Marvel podrán seguir conociendo más sobre el misterioso Vigilante con el estreno del segundo capítulo de ¿Qué pasaría si...?, disponible desde el 18 de agosto.