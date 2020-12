Los 4 Fantásticos se unirán al Universo Marvel en una película con el director de Spider-Man

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Kevin Feige ha dado nuevos detalles sobre los planes de Marvel Studios. El presidente ha revelado que la compañía está trabajando en una nueva película de Los 4 Fantásticos, cinta que será dirigida por el realizador de Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Lejos de casa, Jon Watts.

Así lo anunció el CEO de Marvel Studios durante la presntación de contenidos en el Disney Investor Day, donde no ofreció más información sobre el proyecto al margen del nombre de Watts y un logotipo.

Esta imagen se ha podido ver en un breve teaser que ha compartido la Casa de las Ideas a través de Twitter. Por el momento se desconoce la fecha de estreno o el reparto de la nueva versión cinematográfica de la familia de superhéroes más longeva de Marvel.

Jon Watts will direct the new feature film for Marvel's First Family, Fantastic Four! pic.twitter.com/Eu26ghxbGT