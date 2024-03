Millie Bobby Brown publica un vídeo de la temporada 5 de Stranger Things que asegura grandes problemas para Eleven

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

El reparto de Stranger Things ya está rodando la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix. Millie Bobby Brown retomará su rol de Eleven (Once), y la actriz ha compartido un vídeo desde el set, desvelando el nuevo look de su personaje para la próxima entrega.

En el clip, la actriz aparece con el pelo largo y sangre en la nariz mientras enseña el set de rodaje y se prepara un café. "Es bastante tarde porque estamos haciendo unas tomas nocturnas", desvela la intérprete, que se despide de sus fans con un "nos vemos pronto".

Un clip poco revelador que, no obstante, muestra el primer vistazo a la apariencia que tendrá la joven protagonista en los capítulos finales en los que, a juzgar por la sangre en su nariz, tendrá que exprimir de nuevo al máximo sus poderes para enfrentarse a temibles enemigos.

Video of Millie on set for #StrangerThings 5! 🎬 pic.twitter.com/eOspD0m4hj — THE STARCOURT FOODCOURT (@starcourtfc) March 12, 2024

Durante una reciente aparición en The Jonathan Ross Show, Brown desveló cuánto rodaje les queda por delante. "Nos quedan nueve meses... Me gusta mucho Netflix, me gustaría trabajar con ellos por mucho tiempo, porque firmo un papel que me dice que no puedo decir nada, y creo que debo mantener la boca cerrada", dijo.

Además, la estrella aseguró que ya conoce el destino de Eleven en la temporada final. "Sé lo que le pasa a mi personaje. No he leído el guion porque están en proceso de escribirlo. Creo que leí hasta el episodio 6. Sé lo que le pasa a mi personaje... Pero como dije, me gusta trabajar para Netflix, voy a ser una buena chica", añadió.

Pese a saber qué ocurrirá con su personaje, Brown confesó a Collider que no conoce todos los detalles del desenlace. "Aún no hemos leído ningún guion final. Sé lo que le pasa a mi personaje, pero no sé lo que les pasa a los demás. Así que creo que sí, lo están guardando hasta que estemos todos juntos y podamos llorar y estar tristes juntos", dijo. Por el momento, Netflix no ha anunciado la fecha de estreno de la temporada 5 de Stranger Things.